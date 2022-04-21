台中市新增139人確診，其中參加阿妹演唱會者又增9人確診，累計已有32位市民參加阿妹演唱會後確診。（馮惠宜攝）

大里頂尖幼兒園傳播鏈，疑因一名幼師參加阿妹演唱會後造成校園群聚，兩天已有24人確診。（台中市政府提供）

台中市單日確診人數破百，21日新增139例本土個案，而參加阿妹演唱會確診者再加9人，累計已有32位市民確診；其中指標個大里頂尖幼兒園教師案在聽完阿妹演唱會後回到幼兒園疑傳給幼童及幼童家人，累計2天已有24人確診；而台中市四平派出所一名員警4月12日參加演唱會後執勤5天，19日接到細胞簡訊採險確診，一度造成警局恐慌，幸58名員警快篩皆為陰性。

台中市疫情呈指數型成長，21日新增台中新增139例本土確診，這也是這波疫情以來首次確診數破百，其中未滿12歲23例、12至64歲113例、65歲以上3例，其中大多數都是輕症或無症狀；從感染途徑來看，密切接觸者65例，感染源釐清中有74例，確診案例都是輕症或無症狀。

市長盧秀燕在疫情記者會中也針對幾例指標個案說明，其中五分局四平派出所20多歲員警（案42079）4月12日參加北部演唱會，4月19日收到細胞簡訊前去篩驗，陽性確診；因他確診前五天都有執勤，分別接觸17名員警，由於該案例因為CT值高達37.2，衛生局研判其傳染性應該極低，目前還在跟中央、防疫醫生討論，是否可判定確診者；衛生局匡列2名親友居家隔離，初篩陰性。

至於其同職接觸者共17人已快篩，全員都是陰性，已在家預防性居隔中，後續將請防疫醫師研判是否要比照密切接觸者居家隔離10天，而五分局派出所運作已調派鄰近警力支援，盧秀燕強調，治安警務正常運作中不受影響。

此外，還有一名30多歲確診男性（案42086）是監獄戒護人員，4月19日發病，一共匡列14人居家隔離並採檢都為陰性，而監獄內部造冊，所服務監區共篩檢1210人，全數陰性。

而20日爆出大里頂尖幼兒園傳播鏈，從最初是一名幼教老師參加阿妹演唱會後回到幼兒園，陸續傳給幼童及其家人，繼20日有17名幼師、幼童及家人確診，21日再增5例學生、2例家長或家人確診，累計已有24人確診；包括2名幼師、11名學童及11名學童家人。