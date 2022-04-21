《妖怪合租屋》第二季小芝風花（前排中）回歸演出。（MyVideo提供）

27歲日本女星廣瀨愛麗絲在《戀愛何必認真？》飾演戀愛零經驗的處女，一向拒絕墜入情海的她，遇上由傑尼斯男團「SixTONES」成員松村北斗飾演的貼心法式餐廳學徒，2人將擦出難以抵擋的愛火，首集就三度環抱，先是「跌倒抱」、「安慰抱」，最後還有「痛哭擁抱」，讓觀眾們看完心癢癢。

被日本媒體譽為「充滿色氣的魔性男子」松村北斗，在劇中對待女客人溫柔多情的模樣，更是備受討論，不只仔細觀察每個人用餐時所需，私下也相當關心這些常客，甚至為了幫劇中多情女打氣，直接一起回房共睡一晚，更在女主角廣瀨愛麗絲失戀時抱著對方體貼說：「哭吧沒關係！偶爾也要哭的。」許多粉絲留言表示：「怎麼可能不愛上他！」

而廣瀨愛麗絲在劇中飾演工作女強人，最恨女生哭泣的她，發現從高中時期暗戀的學長竟然要和自己愛哭的下屬結婚，2人還拜託她擔任婚禮派對主辦人，失戀的廣瀨愛麗絲意外遇上細膩的松村北斗，在對方小心翼翼陪伴下，才終於卸下心防，抱著對方大哭一場。該劇可上MyVideo、KKTV、friDay影音收看。

另外，還有甜美女星小芝風花在《妖怪合租屋 第二季》裡和有趣的妖怪夥伴們展開熱血的成長旅程，她近日剛過25歲生日，對於該劇推出第二季，接著還要拍電影版，她表示有夢想成真的感覺，之前完成第一季時，收到很多人覺得有趣且適合親子共賞的稱讚，透露新一季將加入更多暗黑看點，被問是否經歷過彷彿掉入黑暗的低潮時期？她坦然回答：「一年多前，大約有一星期之內都笑不出來的時期。」

小芝風花表示當時主演的壓力過大，自己卻絲毫沒察覺，即使為了工作必須微笑，回到家又立刻變得低落，「現在想起來應該就是最黑暗的時期，原因應該是不安感造成。」媽媽甚至問她：「要去醫院嗎？」她聽到之後立刻淚崩，雖然當下不知道在傷心什麼，但慢慢對媽媽吐露內心情緒，才終於從低潮中走出，面對今年的生日願望，她期許自己不要再對沒有工作的時間感到不安，希望在忙碌中能夠好好切換生活狀態。《妖怪合租屋 第二季》每週跟播中。