搶母親節旅宿商機，北投大地酒店推出不同主題住房專案，包括攜手HAPPYHAIR快樂麗康集團跨界合作，自5月1日起推出「大地之旅 魅力啟程」住房專案，入住總統套房的「春暉大地」專案，以及尊寵丹鳳」住房專案與「Charming Lady」住房專案，多元選擇讓孝親子女選擇。

大地酒店攜手HAPPYHAIR快樂麗康集團跨界合作，自5月1日起推出「大地之旅 魅力啟程」住房專案，憑專案入住除了有一泊二食套裝行程，芳療SPA雙人精油護理各60分鐘，更免費加贈由快樂麗康集團與大江生醫團隊共同研發的「ICHARMING全型胜?膠原蛋白飲禮盒」，客房內再貼心送上主廚特製「莓好馨意」花束蛋糕、精選氣泡酒及SPA折價券等多重好禮，一趟旅程中白磺美人湯、膠原蛋白飲、雪白牛奶鍋一次滿足。

大地酒店「春暉大地」是大地酒店總統套房首次搭配母親節販售的住房專案，專案價只需52,000元，即可享受價值高達超過9萬元的最高級禮遇。大地套房以擁有270度絕美丹鳳山景的超大溫泉浴池聞名，一泊二食的住宿行程，入住時先獻上優雅精緻的「莓好馨意」花束蛋糕，品嘗最高價位的五星級套餐美食，芳療SPA雙人精油護理60分鐘，另外提供價值近5000元的ICHARMING母親節限量禮盒，多達30瓶膠原蛋白飲，讓媽媽整個月都能感受肌膚的澎潤彈，退房後還再加碼專車禮遇，來回接送飯店至HAPPYHAIR北投店進行價值3000元的頂級頭皮護理療程，讓媽媽從頭到腳、由內而外都備受極致的呵護寵愛。

「尊寵丹鳳」住房專案28,800元，可雙人入住丹鳳套房，提供為了寵愛媽咪而設計的ICHARMING母親節限量禮盒、芳療SPA雙人精油護理、花束蛋糕、特選氣泡酒等多項精選好禮均貼心送給母親，一泊二食的套裝行程，讓媽媽帶著最美的笑容度過今年的母親節。

「Charming Lady」住房專案18,800元，可入住楓林客房，非常適合母女、姊妹或閨蜜們寵愛自己的小旅行，除提供10瓶ICHARMING膠原蛋白飲禮盒、芳療SPA雙人精油護理療程、花束蛋糕、氣泡酒外，最特別的是晚餐搭配月兒彎彎最新的北海道月饗牛奶鍋，鍋中滿滿蛋白質及鈣質，滋補美顏的湯頭，最適合搭配肉類主餐，涮肉之後鍋底更添香氣，香醇又不膩口，是視覺與味覺的雙重享受！

快樂麗康集團為台灣最高端時尚美學生活事業之一，旗下ICHARMING與大江生醫共同研發出業界唯一28全型膠原胜?，以每瓶有高達5000mg最高含量的膠原蛋白飲備受好評，雙方對首次攜手合作充滿熱烈的期望，希望設計出融合兩品牌特色的完美旅程，讓消費者一次旅行就能享受到五星級的飯店服務與頂級保養品的美麗加持。

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