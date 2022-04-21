屏東九如、里港一帶小吃部風聲鶴唳，除染疫店家依規定暫時停業外，其餘11家業者也自主性暫停營業，至今已10天。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東九如、里港一帶小吃部風聲鶴唳，除染疫店家依規定暫時停業外，其餘11家業者也自主性暫停營業，至今已10天。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

本土疫情燒不停，屏東疫情也未見趨緩，當中天上人間、微風、可愛、四季紅等4家小吃部傳播鏈更是波及他縣市，總確診數破百例，一時間九如、里港一帶小吃部風聲鶴唳，除染疫店家依規定暫時停業外，其餘11家業者也自主性暫停營業，至今已10天。

據屏縣府統計，屏東小吃部傳播鏈確診人數累計87例，分別為九如鄉天上人間62例、可愛小吃部18例，里港鄉微風小吃部4例、四季紅小吃部3例。小吃部傳播鏈波及至高雄、台南、嘉義等，若加上外縣市確診案例，總確診人數破百例。

縣府為阻絕傳播鏈散布，針對4間染疫店家依規定暫停營業，但病毒傳染力實在太強，該傳播鏈確診數連日增加，導致九如、里港一帶小吃部風聲鶴唳，11間業者在里港警分局強力臨檢兼防疫宣導後，11日起全都自主性暫停營業，至今已10天。

而依近2天新增確診資料可看出，業者自主性暫停營業的作法似乎奏效，屏東20日的新增確診案例中，僅1例與小吃部傳播鏈有關，而屏東21日雖新增32例，但已無小吃部傳播鏈的相關者。