嶺東科技大學樂齡志工日前著日式和服，參加交通部觀光局參山國家風景區管理處舉行的「2022南庄花卉節」宣傳記者會，婆婆媽媽們「水噹噹」，走起路來小碎步，優雅有氣質，行前由校內應用外語系日文組學生，教導樂齡學員和服穿法及美姿美儀，提倡青銀共學。

嶺東科技大學指出，校方樂齡媽媽們當天在活動現場還將客家花布所裁剪成七款浴衣腰封，提供給參加活動的遊客拍照穿搭使用；嶺東科大南湖社區大學樂齡志工團，平均年齡都七、八十歲，這次受邀北上參加花卉節，開心留下回憶。

嶺東科技大學在行前為使樂齡學員和服表演完美呈現，特別安排了「日本文化與美學」青銀共學的課程，由應用外語系日文組學生來教導樂齡媽媽們如何穿浴衣、走路儀態、坐姿等美姿美儀，在小老師的細心指導下，樂齡學員樂在學習中，也享受穿和服擔任花卉節宣傳大使的歡樂時光。

嶺東科大推廣教育部副主任劉瑞卿表示，現場有花卉餐桌、小旅行、市集、音樂會、下午茶等花卉主題活動；學校落實大學社會責任，透過青銀共學與地方共好的連結下，協助區域環境再造，貢獻熟齡紅利價值，與在地文化來一場美麗的邂逅。