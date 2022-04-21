位於台南沙崙智慧綠能科學城的大台南會展中心，21日正式開幕啟用，同時舉辦落成後首展「2022台南自動化機械暨智慧製造展」，邀請副總統賴清德、經濟部長王美花、台南市長黃偉哲等人見證剪綵，黃偉哲指出，南科、沙崙雙引擎帶動下，台南經濟發展潛力不可限量，沙崙這個地方不僅是歸仁沙崙，不僅是台南的沙崙，也是台灣的沙崙。

斥資逾20億元興建的大台南會展中心緊鄰高鐵台南站，21日舉行落成啟用典禮，同時舉辦落成後首場展覽，邀請賴清德、王美花、黃偉哲、台南市議員杜素吟、鄭佳欣、郭鴻儀等人出席參加。

黃偉哲首先感謝賴清德擔任市長的時候規劃沙崙，現在不只有會展中心、購物中心，還有中研院南部分院、工研院南部分院，陽明、交大、成大的健康園區，以及台南市政府的k12國際學校等，都坐落在這個地方，讓沙崙這個地方不僅是歸仁沙崙，不僅是台南的沙崙，也是台灣的沙崙。

黃偉哲也特別介紹，大台南會展中心緊鄰台南高鐵站，步行僅需3~5分鐘，具備交通優勢，未來相信在南科、沙崙雙引擎帶動下，經濟發展潛力不可限量，更可以讓更多國內外優質企業加碼投資台南。

賴清德致詞時表示，大台南會展中心建築具體呈現台南的歷史文化、海洋文化，又兼具多功能性，可以進入7000多個觀眾，整合小巨蛋功能，以後阿妹演唱會也可以來大台南會展中心，不必只在台北的小巨蛋舉辦，也許可以多到台灣不同城市辦演唱會。

此外，大台南會展中心肩負持續推動台南市的經濟發展，也要兼顧雲嘉南地區的發展，這也是當初行政院在核定這個會展中心的時候特別的指示，台南是直轄市，有責任要跟嘉義跟雲南共同合作帶動整體發展。

王美花受訪時指出，台南傳統產業有很多隱形冠軍，大台南會展中心啟用後，可以做國際會展，結合台南在地文化、美食優勢，對吸引國際展覽來台南設展，是一個很好的亮點，而會展中心接下來的展期也被排滿，顯示需求旺盛，未來大台南會展中心可以辦音樂演唱會、國際演講，打造多功能的國際展廳。

台南市經發局長陳凱凌表示，每年自動化機械暨智慧製造展一推出即受到機械業者的熱烈迴響，也帶動推升地方機械產業發展、促進商機交流，去年度更是創下5億元商機。

今年邀集工具機業者超過190家、展出超過730格攤位，其中工具機廠商攤位占比達7成以上，並且集結150台最新型金屬加工機同台展出，加計其他機械手臂、產業機械及檢測儀器，現場超過400台精密設備展出，可說是南台灣最大的產業展覽盛會。

陳凱凌表示，由「2022台南自動化機械暨智慧製造展」的熱絡程度來看，足以反映南部金屬加工業對自動化、智慧製造機械的需求強勁。此外，台南機械產業在未來發展上也非常具有優勢，製造業廠商在台南設廠總計近萬家，占總全國比例達10.12%，且近年來市府致力於扶植機械設備產業，並且積極配合中央政策推動業者數位轉型，協助業者導入高智慧技術。 (品觀點記者張雅雲/台南報導)