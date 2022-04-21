遠雄海洋公園於5月起推出壽星免費入園優惠，壽星除了可在園內狂歡慶祝外，還有園內主題活動「布萊登面具嘉年華」和卡娜赫拉的小動物陪你，幫你度過一次難忘的生日回憶，

海洋公園5月壽星免費入園，活動期間於5/1～5/31止，讓專屬五月生日的你免費暢遊樂園;活動期間內，凡壽星本人憑身分證（小孩憑健保卡），即可享免費（需搭配一位同行者現場購買全票890元）。另外，宜花東鄉親享699元優惠（設籍宜、花、東或身分證開頭為G、U、V）;趁著假日全家大小攜家帶眷來海洋公園踏青看表演，快揪親朋好友衝一波。

海洋公園期間限定活動「布萊登面具嘉年華」活動持續到5/31日，在全台唯一超大面具裝置前當網美打卡，迎賓瀑布的吉祥物像都戴起面具迎接每一位來到海洋公園的人，小朋友最期待的動感遊行「最繽紛！春日繽紛嘉年華」熱鬧的與大家見面，快與春天的花兒昆蟲們一起拍照。隱藏版快閃驚喜水晶城堡的面具人，穿著華麗配戴高雅的面具，全身上下散發貴族的氣息，每天下午不定時出現在水晶城堡四周，在遊樂設施遊玩的大朋友小朋友，不妨多多注意四周，說不定面具人就出現在身旁，抓緊機會與他們互動拍照，在海洋公園留下偽出國的繽紛回憶。

卡娜赫拉的小動物」燈塔咖啡屋，與日本人氣插畫家「卡娜赫拉」合作期間限定持續到10/31，全台唯一遊樂園裡聯名咖啡廳首亮相，全新聯名特色餐點與裝潢造型大翻新，琳瑯滿目的週邊商品擺滿整間咖啡屋，不用飛日本P助與粉紅兔兔大型公仔就在海洋公園等你來拍照打卡！