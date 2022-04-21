林政興20年前就進入虎尾鎮平和國小教導小學生布袋戲，迄今不輟。（周麗蘭攝）

林政興自覺越老只會固執，趁自己還有可塑性，進入校園和小朋友一起玩布袋戲，他相信努力不會徒勞無功。（周麗蘭攝）

雲林縣知名的五洲園布袋戲傳承黃海岱及其父親，中生代布袋戲名家林政興亦是五洲園開枝散葉的弟子，高中開始當主演，近15年囊括17項布袋戲獎項，30多年來專注於演戲，以及不斷為布袋戲注入能量，心願是使布袋戲這樣的「民戲」更精緻。

林政興的父親林宗男師承黃海岱的五洲園派，後來成立昇平五洲園布袋戲團，林政興從小擔任父親的助手。高一時某個寒流晚上，父親突如其來允諾他主演，林政興一則以喜一則以憂，高興終於當主演，但不知道演什麼。

當晚林政興根據邵氏電影武俠劇的印象，運用一點想像力，即興演出2個大俠各自訓練弟子在1年後決鬥的故事。首次當主演，他從麥克風聽見自己的聲音就語塞了，媽媽急催「講啊講啊怎麼停了」，他急向母親確認「這是我的聲音嗎？」

林政興耳濡目染演布袋戲技巧，更真心愛演戲，父親時不時做球給他演，他也總是演得很好，從連續演2天的能量，可以延長到變成演不完的連續劇。

不斷獲獎的林政興沒有被名聲沖昏頭，始終如一鑽研提升演出品質、讓布袋戲更多人愛看，他20年前首次獲得政府經費補助，就在虎尾鎮平和國小教導小朋友布袋戲。

布袋戲師徒制的教學法無法複製在校園，林政興摸索出讓小學生體驗比教導更重要，懂布袋戲才會愛上它，所以他很樂意配合現代教育的模式，培養布袋戲的潛在觀眾。

林政興自覺越老只會固執，趁自己還有可塑性，進入校園和小朋友一起玩布袋戲，他相信努力不會徒勞無功。

布袋戲在雲林縣是常民生活的一部分，從業人員並不少，林政興說很多前輩為布袋戲注入能量，像是黃俊雄，以一棵樹為喻就是樹幹，後輩較多的是分享能量如葉子，他期許自己能回饋能量給布袋戲。

林政興的昇平五洲園布袋戲團去年（2021年）榮獲雲林縣府舉辦的金掌獎最佳表演團隊獎，他的徒弟鍾逸彥（逸蘭軒掌中劇團長）也勇奪青年金掌獎的最佳主演獎，師徒雙雙獲獎。