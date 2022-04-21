知名YouTuber「滴妹」2020年開設手搖飲料品牌「再睡5分鐘」，開幕當時吸引不少鐵粉守在店外排隊，卻也引來部分網路酸民唱衰，認為她的飲料定價貴、撐不了多久。但「再睡5分鐘」在全台已開了5間分店，前陣子還曾和全家霜淇淋聯名，聲勢不降反升。對此，PTT有內行老司機鄉民點評，滴妹的飲料店具備能夠長紅的「2個神優勢」。

一名網友在PTT八卦版（Gossiping）問卦，以「沒想到滴妹的飲料店到現在都還在」為題撰文表示，他發現滴妹的飲料店超強，從2020年台北開設第一間分店後，到現在已經開了5間分店，生意超級好，讓他超級訝異，「沒想到她超會做生意，分店還一直開」，問鄉民她怎麼做到的？

有PTT鄉民在八卦版問滴妹的手搖飲店為何聲勢長紅不墜？（圖／取自PTT八卦版）

這篇問卦文吸引不少鄉民加入熱議討論：「少數網紅藝人開飲料店沒有收掉的」、「開店前就有人排隊惹」、「本來以為是笑話，結果居然還不難喝」、「還跟全家聯名了，賺翻了」、「開店就算了，還跟超商聯名」、「其實蠻強的」、「真的假的，好厲害」。

一些老司機行家點出滴妹「再睡5分鐘」開店成功的優勢。（圖／取自PTT八卦版）

鄉民中有老司機行家點名「品質好」和「懂行銷」2大特點，成為再睡5分鐘能夠屹立不搖的關鍵，直言「產品品質好競爭力強，就活下來了」、「不難喝，懂行銷，包裝也有質感」、「不錯喝，厚奶跟珍珠夠水準」、「關於微網紅店應該很難喝很普通，結果其實蠻有特色」、「還蠻好喝的其實，貴是貴但品質不錯」、「宣傳的力量，好不好喝不是重點」、「老實講，那個價位一堆知名連鎖飲料店也差不多那個價格，要是喝習慣那價位也就沒差啦」。

愛喝飲料的滴妹2020年決定自己開手搖店「再睡五分鐘」，開幕店址選在北車飲料店的一級戰區，由於訂價較高令不少網友不甚看好，認為經營不長，不過這兩年卻愈來愈有人氣，在台中、高雄、台南都開了分店，甚至還和全家推出聯名私品茶、霜淇淋、罐裝飲料，人氣強強滾。