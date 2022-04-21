知名的國際政治學者、美中關係專家羅伯．薩特(Robert Sutter)在其新著作新發表會上的中透露一段1995年與中共高層官員互動的秘辛，當時正是李登輝訪問美引發第3次台海危機之際。在經歷這場氣氛火爆的會談之後，薩特認為，中國不想要美國作為領導世界或亞太地區的強權，是自毛澤東以來一直的想法。那次會議後他一直在等待美中關係出現大幅變化，「直到現在」。

據《美國之音》報導，薩特曾任美國國家情報委員會情報官及國務院情報研究局中國部主任，目前在美國喬治華盛頓大學任教，最近發表研究美中關係的新著作《危險的過去，不確定的現在》(Perilous Past, Uncertain Present)，他在新書發表會上談及中美關係時透露一段27年前與北京高層官員互動的秘辛，是一段長期在腦海語揮之不去的經歷。

薩特表示，1995年他擔任美國國會研究處研究員時曾前往北京訪問，當時正值中共因李登輝訪美而對台灣試射導彈的第3次台海危機期間，經過一次特別的安排，他與曾任中共軍事情報部部長的共軍總參謀長助理熊光楷，以及其他退役戰略官、外交部和情報官員共7位中共官員舉行談話會。

This Thursday at 12 PM, join the Sigur Center and @gwueanrc for a #booklaunch with Professor Robert Sutter. The discussion of "US-China Relations Perilous Past, Uncertain Present" will take place online and in-person at the @ElliottSchoolGW.



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薩特描述當時的情況說，「我們討論了一些事情，但會談進行的不太順利，因為他們知道我為美國國會工作，所以當時情況就是他們對我進行圍剿，以便讓我回去告訴國會，中國有多不高興。」

他說，會議進行到一半時停頓下來，有一個人站起來對著他說：「你們美國人想要做領導世界的強權，想要做領導亞太地區的強權。你們想要繼續支持台灣，你們想要改變我們的政治制度。」

說到這裡，薩特自嘲地表示，當時對方有7個人，而他只有一個人，「我能怎麼辦？所以我非常有勇氣地閉上嘴巴不發一語」。對方接著說：「如果你們以為我們會接受那些，那你們是在做夢。我們會讓你們清醒！」

薩特說，從那次與中國官員的會面後，他就一直在等待，「那一刻現在已經到來」。的確，中國不想要美國作為世界領導強權，因為那對中國是壞消息；他們當然更不想要美國作為亞太地區領導強權，那是從毛澤東以來他們就一直存在的想法；他們不想要美國支持台灣；他們也不要美國改變他們的制度，那是最根本的。

他強調說，「那就是連貫性。那些事情很長、很長一段時間以來一直都在那裡。有時候他們不談它，有時候他們會談，但這些都是最根本的。現在就是這樣，而我們正處於其中。」幾十年來從未見過華盛頓對北京這種顛覆性的態度轉變，這個轉變最重要的驅動力是美國國會。現在美國行政當局與國會對於來自中國挑戰的立場漸趨一致，這是美中關係正常化以來所未見的現象。