新冠肺炎疫情延燒，台北市副市長黃珊珊今粗估全台未來會有20％人口、約460萬人確診，其中0.5％是中重症，約2.3萬人。疫情連日升溫，也讓老人、小孩該不該打疫苗成為關注重點，資深媒體人陳文茜今(21日)就分享台大公共衛生研究院前院長詹長權的文章，直言不要以訛傳訛Omicron只是輕症，「重點在於防止重症」。

台灣日前出現首例兒童染疫死亡個案，讓不少家長們擔憂。圖為小朋友接受採檢的畫面。（示意圖／本報系資料照）

陳文茜21日在臉書「文茜的世界周報」撰文並引述詹長權的文章：

美國CDC的研究報告說：兒童打疫苗，對於防疫及防止重症有幫助。美國CDC的「發生率和死亡率週報」(MMWR)在2022年4月19日，提前發布一份透過COVID-NET在美國14個州99個縣，對實驗室確診的COVID-19感染住院病例，進行的長期監測觀察的結果。

報告分析描述了2020年3月1日至2022年2月28日期間，5-11歲兒童的住院率，同時把Omicron主流行時期的臨床數據與Delta主流行時期（2021年6月27日至12月18日）、Delta流行前（2020年3月1日至2021年6月26日）的臨床數據做了比較。

COVID-19可以導致兒童患重病，且美國自2021年11月2日起5-11歲的兒童，已經有資格接種Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗。Omicron占主導地位的時期（2021年12月19日至2022年2月28日），未接種疫苗的5-11歲兒童約為接種疫苗兒童的兩倍。非西班牙裔黑人兒童代表了最大的未接種疫苗兒童群體。

30%的住院兒童沒有基礎疾病，19%的兒童被送入重症監護室。患有糖尿病和肥胖症的兒童更有可能患上重症。增加5-11歲兒童的COVID-19疫苗接種覆蓋率，可以防止與COVID-19的住院和嚴重後果。

報告的主要發現：

2021年10月29日，美國FDA食品藥品監督管理局將Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗的緊急使用授權擴大到5-11歲兒童；CDC免疫實踐諮詢委員會於2021年11月2日提出接種建議。2021年12月下旬，SARS-CoV-2（導致COVID-19的病毒）的B.1.1.529 (Omicron) 變體，成為在美國的主要病毒株，恰逢所有年齡組（包括5-11歲兒童）中與COVID-19相關的住院人數迅速增加。

以COVID-19相關住院監測網絡 (COVID-NET)的數據描述整個大流行期間，1475 名5-11歲美國兒童的COVID-19住院特徵，重點關注在Omicron早期主導時期（2021年12月19日至2022年2月28日）。

研究發現在Omicron主導時期住院的397名兒童中，87%未接種疫苗，30%沒有基礎疾病，19%被送入重症加護病房 (ICU)。在Omicron主導時期，未接種疫苗的兒童（每10萬人中有19.1人）的累積住院率，是接種疫苗的兒童的2.1倍(每10萬人中有9.2人）。患有糖尿病和肥胖症的兒童更有可能患上嚴重的 COVID-19。

5-11歲兒童（包括沒有潛在健康狀況的兒童）可能患嚴重疾病這個發現，凸顯了該年齡組接種疫苗的重要性。增加兒童的疫苗接種覆蓋率，特別是在受 COVID-19嚴重影響的種族和少數民族群體中，對於預防與COVID-19的住院和嚴重後果至關重要。

在Delta和Omicron占主導地位的時期，5-11歲兒童的每週住院率，分別在 2021年9月25日和2022年1月22日結束的幾週內達到峰值；以Omicron為主的峰值（每 10萬名兒童中有2.8個），是Delta為主的峰值（每10萬名兒童中有 1.2個）的2.3倍。

Omicron優勢期間（截至2022年1月25日的2週期間，每10萬名兒童中有 1.2個）的ICU最高入院率，是Delta優勢期間（截至2021年10月2日的2週期間，每10萬名兒童中有0.7個)的1.7倍。

對於老人、兒童該不該打疫苗，陳文茜直言，目前證實只有兩劑mRNA疫苗對Omicron有防護力，但仍然有38%逃脫性，必須帶著口罩，比過去小心，因為它是原始病毒株3.5倍傳播率，而且可以透過空氣傳播，不是飛沫傳播。

陳文茜並指出，亞洲此波疫情在於許多老人只打一劑或是沒有打疫苗，不只重症，如香港醫療癱瘓，最後連火葬場、棺材店都癱瘓，需要從廣東進口棺材。感染Omicron者如果打了2-3劑mRNA疫苗會是輕症，許多未接種mRNA的病患，尤其老人、小孩皆可能轉為重症、甚至死亡。

陳文茜強調，不要以訛傳訛Omicron只是輕症，這是很錯誤及對他人生命危險的語言。兒童住院且轉為重症，是此次Omicron變種病毒的特徵。