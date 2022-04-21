統一獅21日繼續作客桃園，此役高國慶將擔任先發一壘手，他也以43歲又197天的年紀成為史上第2高齡出賽的野手，林仲秋43歲175天退居第3，聽聞自己的年紀寫下紀錄，他打趣的說：「這不在我的人生計劃中，我的規劃是能打就打，第幾老不在我的人生規劃中。」

獅隊今天做出1投3野的人員異動，高國慶本季首度升上一軍就立刻排進先發，職業生涯邁入第19年的他以43歲右197天寫下現役球員最高齡出賽紀錄，也是正式超越林仲秋、野手排名史上第2老；而中職史上最年長野手出賽紀錄，是退役球員曾智偵45歲138天。

原本今年獅隊有意安排高國慶兼任教練，但他還是希望能夠專心擔任選手，因為還不知道自己能否很有自信的指導球員，「如果是教練身分，我不一定會很有自信，但是如果是以我自己的方式、隊友跟隊友，聊起來會比較有自信，其實當教練會有個疙瘩在，會存有懷疑，不知道對不對， 自己是選手知道比賽千變萬化，不是一個方法就能打通任督二脈，比賽沒那麼簡單，給的東西對不對都還是問號。」

聽到正式超越林仲秋成為野手出賽第2老，高國慶打趣的說這不在他自己的人生計劃中，「因為我的個性就是這樣，我的人生計劃就是能打就打，第幾老不在我人生規劃中。」近期球隊傷兵不少，他也提到希望二軍上來的球員心理層面要更強一點，「其實二軍的球員實力都很不錯，希望教練多給機會，多給球員一點信心。」