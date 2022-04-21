劉品言貴氣現身知名珠寶記者會。（陳俊吉攝）

劉品言貴氣現身知名珠寶記者會。（陳俊吉攝）

劉品言貴氣現身知名品牌珠寶記者會。（陳俊吉攝）

劉品言21日出席知名珠寶MIRROR皇宣緣成立滿30年、跨元宇宙NFT元年記者會，她一改《華燈初上》中自卑沒安全感「花子（Nana）」形象，以一襲金、白色低胸晚禮服，配戴總價超過千萬的滿綠冰種翡翠套鍊、蛋面戒指以及昂貴的玻璃種清透翡翠耳環貴氣亮相，女王氣場驚人，受訪時開心表示：「大家看花子看久了，今天這樣好像巨星喔！」

被問到母親節禮物？「獅子座」的劉品言展現女王霸氣，說記者會前拍了身上行頭給媽媽看、問她喜歡嗎，媽媽回「很漂亮」，她笑說：「不知道媽媽的言下之意是什麼？如果她手下留情不要說她要的話，這次品牌給的珠寶、酬勞都可以上呈給她！」

劉品言表示，從出道到現在快20年，賺錢多數都回饋給媽媽，帶她去土耳其旅遊不算什麼，前年送媽媽一張消費無上限的副卡也還好，「我曾一口氣帶阿公、阿嬤、媽媽、阿姨、舅舅等10多名長輩組成『萬歲團』」遊日本一星期，泡溫泉、逛都市、吃米其林餐廳，等我身上剩不多掏一大疊日幣結帳時阿嬤就哭了，馬上把桌上的食物全部吃完了。」

她說，本來有想過母親節這時間可以出去走走，現在因為疫情卡住，「媽媽現在比較不求實體禮物了，較想要我帶她去世界各地玩耍，希望下半年或明年有長假可以帶她出去玩」，如果可出國的話，她第一個想看的國家會是日本，第二個就是她很想念的法國了。

劉品言說，她和珠寶真的很有緣分，因為媽媽年輕時就考取了珠寶鑑定師，在一家原礦開發公司負責採買原石，小時候她經常陪母親到緬甸、泰國等國考察各地礦區，「那時候媽媽天天外出工作，我待在旅店該游泳就游泳、該吃飯就吃飯，經常一個人變得很獨立。」她小時候看不明白這些珠寶的價值，覺得就是一堆同樣顏色的石頭，長大才真心明白，「媽媽有留一些鐲子、墜子給我，會好好留著的」。

她表示，因為從小到大就看過許多原石、翡翠，對翡翠的種色多少都很了解，「我覺得戴翡翠不一定有年紀限制，小時候是媽媽或舅媽在戴，感覺好像熟齡的人才會戴翡翠，現在時代不一樣了，年輕女性穿搭不同，翡翠的設計也多元化，不同年齡層可以戴出不一樣的感覺。」

因成功詮釋「花子」被看好是今年金鐘獎大熱門，曾入圍過3次金鐘獎，得過女配角獎的劉品言說，從去年開始她就有許願，希望每一年都能有機會去金鐘獎頒獎典禮踏一踏、走一走。昨天才在臉書跟「Hana」說再見的她，也回憶在《華燈初上》三季播出期間，她都是很恐懼跟大家見面，「因為一直帶著秘密，又要跟著大家睜眼說瞎話，真的滿不容易！畢竟跟大家認識都快20年 ，突然這裡隱瞞、那裡不能說 ，第一次有體會到確實有壓力。雖然好想跟大家講喔，但只能吞下來，有內傷，每次聯訪時都重傷，覺得腋下一直爆汗。應該有被看穿吧，因為都顧左右而言他或有點遲疑吧」。

《我的婆婆》電影劇組因演員之一的楊銘威確診而受到些許影響，她說自己因為檔期關係沒有參與電影版，感嘆現在大家要聚在一起工作很不容易，不只拍戲，連她要參加的實境節目也都有時間上的調整，且不光螢光幕前的藝人，工作人員也很緊張，總之大家都要小心防疫戴好口罩，保持防疫距離，「很期待趕快進劇組拍戲，我太喜歡拍戲了！現在在等《婆婆》第二季劇本，希望去電影劇組探班時，看可否剛好有的演出機會。」

至於感情動向，她說依舊處在「沒有」的狀態，「還在空窗階段，不排斥約會，但這階段因為疫情關係沒太跟陌生人近距離接觸機會，所以近期比較少，而且身邊朋友都認識了，沒開發新朋友的團體，朋友要嘛一對一對，不然名草有主，沒什麼戲唱！」