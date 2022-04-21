聯發科（2454）第五屆「智在家鄉」數位社會創新競賽正式開跑，即日起至7月5日止開放線上報名。聯發科表示，本屆更鼓勵對「淨零碳排」（Net Zero）主題有興趣的團隊踴躍投稿，一起為實現零碳家園集思廣益。首獎可獲得高達100萬元的獎勵金，歡迎大家有「智」一同，加入永續家鄉的熱情行列。

聯發科技「智在家鄉」邁入第五年，累積了上千個改變家鄉的提案，以獨到的科技創意致力於改善包括環境生態、地方創生、文化保存、醫療保健、高齡友善、智慧農業、災害預防等各領域的問題。

董事長蔡明介表示，「淨零碳排」已躍升為全球首要課題之一，今年除了例行賽事外，我們也希望以「智在永續、零碳家鄉」號召、吸引社會各界團隊以科技創新方式提出包括碳的盤查、分析、減量和抵消等邁向淨零碳排的提案，在生活各個角度透過智慧落實減碳、促進碳中和以營造永續宜居的家鄉。

聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽的評鑑重點在於參賽團隊是否能從務實的「在地觀點」來提出對策，並能適當應用不同的科技工具來達到創新進步的效果。本賽事即日起開放報名至7月5日為止，預定8月中公告入圍名單。

入圍的20組團隊將獲5萬元的獎金及5萬元研發補助，並在聯發科技公司高階主管與學者導師的專屬輔導下與參賽團隊一路相伴，讓提案可行性更臻完備，後續還有落地計畫獎勵。決賽將選出特優一組獎金100萬元、優等獎三組獎金各20萬元、特別獎三組獎金各5萬元。