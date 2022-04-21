法國巴黎人壽秉持待客如親、多元共融之企業文化精神，為落實善盡普惠金融與公平待客原則，建置AA級無障礙網頁和保險相關知識的手語翻譯影片及點字說明本等身障友善保險輔銷工具，照顧身障族群的保障需求，致力為客戶打造無障礙溝通環境，實踐保險普及化同時創造社會影響力。

據衛生福利部統計，截至2021年年底，台灣眼、耳及其相關功能障礙者已超過18.6萬人。為善盡企業社會責任，提升保戶服務品質，法國巴黎人壽推動多項公平待客措施，於官方網站建置金融友善服務專區，力求資訊內容與操作介面符合「感知資訊」、「操作順利」、「理解內容」、「穩健讀取」原則，提供更友善、優質的保險服務，為第一家取得國家通訊傳播委員會(NCC)「無障礙標章AA」認證之外商壽險公司。

身障朋友在生活中遭遇的最大困難，多半來自於訊息的不平等。為減少因資訊落差造成客戶權益受損，維護客戶對保險金融商品「知」的平等權利，法國巴黎人壽與台灣手語翻譯協會合作，製作近40支保險知識「手語翻譯影片」，每集90秒協助聽障朋友了解投資型商品與房貸壽險相關的保險專有名詞和基本觀念知識。此外，為照顧到視障朋友的需求，亦與社團法人台北市視障者家長協會合作，共同開發出精美的保險概念「點字說明本」，並隨冊附上音檔QR Code，掃碼即可即時聽取保險概念知識。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，為推動保險普及化與金融平權，協助合作通路「提供每一位客戶正確的金融資訊與平等自由的知權」，以法巴的保險專業，製作「手語翻譯影片」和「點字說明本」，免費提供通路合作夥伴運用，幫助身障客戶理解保險中的專業名詞及獲得正確觀念。

台灣手語翻譯協會理事長魏如君亦表示，此次與法國巴黎人壽攜手合作共同拍攝手語版保險商品教學影片，為確保手語訊息傳遞的精確度，動員多位具乙級翻譯證照(手語翻譯最高級)的專業手譯老師，並由手語為母語的聽障教師擔任顧問，針對保險專有名詞的定義與手勢多次精修，希望能精準反應在教材上，讓聽障朋友對保險有更清楚明確的認識。

法國巴黎保險深耕台灣超過23年，積極透過數位轉型、產品與服務創新，來推動保險普及化，並且致力於提供保戶、合作夥伴及社會正向積極的影響力，來實踐企業永續價值。透過各種無障礙友善服務，確保各族群獲得平等、合理且便利的保險服務，如：針對長者及閱讀不易者，透過通路夥伴提供放大鏡，以方便閱讀投保銷售文件、透過專業講師教育訓練，提升內部同仁的高齡溝通技巧等。法國巴黎人壽將持續致力於提供無障礙的保險知識及解決方案，將公平待客「有愛無礙」的精神傳遞給每一位保戶，安心迎向未來。