中科管理局今年投入1744萬元，加速帶動園區5家廠商實現智能機械與智慧製造，將生產效率、速度、靈活性落實於彈性生產，以數位優化促進營運效率，紓解缺工問題。

「加速中部地區產業智能升級及數位優化計畫」核定補助5件產學研合作案，內容涵蓋智慧倉儲、智慧加工系統、AI熱變位建模技術，與區塊鏈應用等相關技術開發，技術內容具高度發展性，應用範圍擴及至整體製造業。

中科管理局長許茂新表示，獲補助廠商，包括智能機械領域的均豪精密、雷應科技，與智慧製造領域的永鉅精密科技、天工精密和元翎精密等5家中部大廠。

智能機械著重線上量測裝置、3D-LiDAR技術應用，以提高加工精度，與發展國產智能自動化製程設備，提高國際競爭優勢；智慧製造則導入深度強化學習、大數據分析、視覺影像辨識、複合感知，及區塊鏈技術應用等多項AI技術，以達製程最佳化，提升加工效率、降低生產與庫存成本。

許茂新說，希望透過補助創新技術的應用，輔以產學研界緊密結合，協助廠商開發產業關鍵軟硬體之設備、模組及零組件，提升產品附加價值，培訓智能製造研發產業的應用人才，促成產業智慧供應鏈的發展。