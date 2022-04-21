俄羅斯總統普丁宣稱，已成功試射可攜核彈頭的「薩爾瑪特」洲際彈道飛彈，成功命中遠東地區的堪察加半島指定區域。前國安會秘書長楊永明表示，俄羅斯是在警告美國跟北約，不要再加深介入烏克蘭戰場。

楊永明今(21日)在政論節目《新聞大白話》中表示，核彈洲際彈道飛彈試射，有嚇阻效用，在2月24日俄烏戰爭發生之前，俄羅斯就在做「陸海空」三位一體的核打擊演練，這就是一個「核嚇阻」。

楊永明接著表示，俄羅斯這次測試，證明它在基輔撤軍以及俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」被擊沉之後，俄羅斯最厲害的還是核戰略武器。這也是一個提醒，在警告美國跟北約，不要再加深介入戰場。

楊永明指出，美國和北約提升武器的層級，像18門155mm榴彈砲、4萬發砲彈，美國也利用82空降師在波蘭時，訓練烏克蘭軍隊如何使用。美國參與戰爭，從之前的備戰、情報分享，到現在武器的升級，已經不是過去各門單兵反裝甲或是防空飛彈，現在已經到了大武器、重武器。

楊永明認為，這是核戰術之下的戰爭，因此冷戰並沒有結束。對美國而言，俄羅斯還是武力最大的威脅，所以北約不斷東擴。