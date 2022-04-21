2022女子超級籃球聯賽WSBL例行賽接近尾聲，22日起在新北板橋體育館進行例行賽最後一個循環，接著季後賽於5月3日登場，進行3戰2勝制的季軍戰、冠軍戰，地點同樣是板橋體育館。

第17屆WSBL目前例行賽打完5個循環，衛冕軍國泰人壽14勝1敗保持領先，台元紡織11勝4敗第2，台灣電力3勝12敗第3，中華電信2勝13敗第4，例行賽戰績前兩名直接晉級季後賽冠軍賽，例行賽戰績第3、4兩名爭季軍，賽制同樣都是3戰2勝。

4月22日到24日WSBL打完最後一個循環例行賽，5月3日、5月5日及5月6日於板橋體育館舉行季後賽，賽事免費入場，提前完成線上報名的球迷可以獲得WSBL球隊卡及季後賽紀念門票，並有機會抽中指定球員的球員卡和選手應援毛巾，邀請球迷朋友們一起「Join the Final」，見證2022WSBL總冠軍的誕生。

季後賽也將頒發年度獎項，包含數據類及媒體票選獎項共15座個人獎盃，季後賽第1天頒發數據類年度獎項，包含得分后、抄截后、籃板后、阻攻后及助攻后，截至第5循環得分后及籃板后由台元新人林蝶以平均每場17.7分、14.3籃板領先，抄截后、阻攻后則由國泰女籃陳薇安以平均每場2.3抄截、1.0阻攻排名第一，助攻后由國泰女籃黃凡珊以場均4.7助攻暫居第一名。

季後賽開幕戰大會將邀請到「聲林之王」第3季的人氣王，同時也是獨立創作歌手王彙筑帶來精彩表演，熱愛籃球的王彙筑高中時是田徑隊，大學時是學校系上籃球隊的隊員，平時熱愛爬山，也十分關注台灣女籃，王彙筑表示：「從前都是坐在台下觀賞女籃賽事的球迷，這次能擔任WSBL的開場嘉賓，是很特別也很重要的經驗。希望自己能繼續和台灣女籃一起成長前進！」