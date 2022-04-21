全球晶片短缺持續約2年之久，各大半導體廠積極擴產以滿足需求的同時，市場也擔心未來需求反轉，出現供過於求的情形。但半導體設備龍頭艾司摩爾（ASML）執行長溫寧克（Peter Wennink）則表示，半導體設備需求沒有減弱的跡象，甚至透露有工業大廠採購老舊洗衣機，只為拆解後取出其中晶片應急。

路透社報導，艾司摩爾周三（20日）公布第一季財報，優於市場預期。溫寧克在與分析師的電話會議上表示，目前並未看到客戶有任何需求下降的跡象，他補充，「儘管出現需求疲弱，當前需求和我們的產能仍存有極大的差距」。

此外，溫寧克反駁市場上關於半導體設備產業可能出現閒置的問題。他說，公司尖端產品的等待交貨時間都超過1年，幾乎所有的客戶，都在搶購老舊的半導體設備。

溫寧克藉一家不具名工業大廠的故事，反映目前晶片短缺有多嚴重。這家大廠正在採購老舊的洗衣機，透過拆解取出裡面的晶片，以緩解目前的壓力；而且溫寧克強調，「這情況並不罕見」。

溫寧克表示，該公司設備使用率目前位於歷史高點，這意味著客戶的需求並不是為了囤貨，而是為了跟上需求，「是否會太過樂觀？我們只是在看數據說話，這些全都指向一個明顯缺乏晶片製造能力的市場，無論今年或明年都是」。