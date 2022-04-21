晶圓、半導體、光電及電池廠等高科技新建工程標案，已成為國內最大統包工程商中鼎（9933）今年承攬的新藍海。中鼎21日指出，1～3月集團新簽約工程金額102億元中，高科技標案占了34％，躍為今年以來承攬量的最大宗。

高科技事業市場取得亮麗成績，加上原先主打的煉油石化、焚化爐、電力及循環經濟，中鼎在建工程金額已連續二年超過3千億元，創歷史高峰。

2021年在建工程及新簽約額較2020年大幅成長，中鼎今年年1～3月合併營收224.32億元，已創同期歷史新高。

在建工程維持高檔、可承攬工程商機龐大，工程入帳多；法人估，中鼎2022年全年的營收有機會突破800億元，創歷史新高。

近一年來，中鼎承攬的主要高科技新建工程案，包括台積電美國建廠工程、台灣DRAM大廠新建工作，以及台泥集團三元能源科技鋰電池廠統包工程等。

根據中鼎調查統計，高科技市場的「通訊事業」，全球數據中心總投資正以9.9％的複合年增長率增長；Google、Microsoft等接連加碼台灣資料中心。「晶圓事業領域」，台灣半導體龍頭持續擴充產能至2023年，近年將投資1,000億美元建置產能。

至於「電腦與周邊設備」產業，台灣電子廠佈局南向國家建立新供應鏈，預計投資東南亞10年破百億美元。而至2030年，「光電事業」市場，預估全球鋰電池儲市場將以年複合成長率30％至40％速度成長。

另外，台灣半導體廠商國內外積極擴廠，半導體供應鏈追隨此商機進行投資設廠的「台灣高科化學供應鏈」，要打造的廠房新建，潛力更是無窮。

中鼎預期，今年高科技市場潛在商機可達新台幣1,430億元。

為拓展高科技事業等具發展潛力領域，中鼎指出，已整 合集團工程、資源循環、智能等事業群的資源及經驗，成立高新事業發展暨策略管理委員會，並與工研院簽署合作備忘錄，就淨零碳排、氫能暨再生能源等產業技術開發及應用，進行合作，以爭取更多商機。