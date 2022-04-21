受到新冠肺炎疫情影響，民眾不僅改變生活習慣，對飲食攝取也更加重視，吃得健康擁有好的體質，才能抵禦病毒侵襲。說到健康飲食就不能不提到近期很夯的植物奶(Plant-based Milk) ，除了讓對乳製品過敏的民眾有新選擇，植物性纖維的攝取及環保低排碳的優點，也使植物奶在台灣掀起風潮。

面對疫情嚴峻，泰山積極投入開發健康飲食，今年3月創新推出泰山燕麥奶花生堅果作用燕麥顆粒杏仁果奶，投入植物奶領域，滿足消費者對營養健康日益講究的需求。

疫情嚴重下更要打好體質，食品業泰山特別打造植物奶，讓素食者和對乳製品過敏者可安心使用。（泰山提供）

顛覆傳統花生湯口味，改以燕麥奶為基底，推出泰山燕麥奶花生，開創點心新藍海市場。泰山燕麥奶花生採用濃醇香的燕麥奶作為湯底，不添加牛奶與奶精，100%無乳糖，素食者與對乳製品過敏者皆可安心食用。且100%無添加香料，每一口都是真材實料的自然花生與燕麥香，不論是早餐吃補充穀物營養，或是下午宵夜吃解決飢餓警報，泰山罐裝點心皆經過高溫殺菌形成真空無防腐劑，常溫下可保存兩年。

國民健康署於每日飲食指引中建議，每日應攝取1湯匙堅果。堅果可提供對健康有力的營養素(鈣、鉀、鋅)，能預防心血管疾病等慢性疾病，不容易讓血糖飆升還能抗氧化，有助於身體健康維持。其中又以杏仁堅果含有豐富的維生素E，膳食纖維以及多種營養素，日常補充對健康很有幫助。考量平日攝取堅果的不便利性，泰山去年推出全台首款冷藏杏仁果奶品牌堅果作用，以喝的堅果方便消費者補充堅果營養。

今年3月堅果作用燕麥顆粒杏仁果奶新口味上市，使用整顆杏仁果研磨、添加燕麥與大麥仁顆粒，結合堅果與燕麥的雙重營養。一瓶即含有一日所需維生素E，幫助身體抗氧化；無乳糖、無膽固醇，且低熱量的特色在冷藏植物奶中異軍突起，每100g只有32大卡，讓在意外破表或控制熱量攝取的族群更多了好選擇，忙碌的上班族更能方便滿足口腹之慾。

鼓勵消費者每日攝取堅果作用，補充營養、綻放活力，迎接每日襲來的各種挑戰! 4/22前，可參加「堅果作用 活力大募集」活動。