為減緩疫情封城對產業鏈的衝擊，上海祭出復工復產「白名單」，陸委會副主委邱垂正21日表示，從4月17號開始，大陸陸續公布企業復工的白名單，名單包括部分台商，已依照規定申請復工復產，目前屬於產業淡季，台商短期內都可以透過使用庫存移轉生產或是直接停產來應對，但若時間拉長，部分產業尤其是中小企業，恐遭受到斷鏈的威脅。

邱垂正表示，我方非常專注大陸的疫情。大陸這一輪的疫情是從3月爆發，迄今已經有超過50萬的確診案例。波及30個省市，其中上海市是這一輪疫情爆發以來最嚴重的城市，已有超過40萬人確診。上海從3月30號起開始全域靜止、全程封控以來，迄今已經有超過20天了，每天的確診數仍然居高不下，顯見疫情嚴峻的程度。

針對大陸的疫情變化，邱垂正說，陸委會都透過指揮中心持續保持關注，並從指揮中心提供的相關資訊來參考，進一步的關懷在陸國人，提供他們必要的協助，也呼應陸方，應落實保障我在陸民眾的相關就醫的權益。

為減緩疫情封城對產業鏈的衝擊，上海祭出復工復產「白名單」，邱垂正說，從4月17號開始，大陸陸續公布企業復工的白名單。這些復工的名單中包括部分台商，已依照規定申請復工復產，經濟部也開始持續關注台商在大陸復工的情況，目前屬於產業淡季，我在陸台商，目前短期內都可以透過使用庫存移轉生產或是直接停產來應對，但是，如果時間拉長的話，部分產業，尤其是中小企業，恐遭受到斷鏈的威脅。

至於有上海台商反映，多次出現航班取消、又因封控措施而無法返回上海住處的狀況，處境相當困難。邱垂正說，已協調民航局提供航空公司的聯繫窗口，希望盡量提前公告相關資訊，並主動通知乘客航班狀況。

另有台商反映，由於大陸部分地區PCR檢測有一定難度，導致台商無法在登機前提供時限內的核酸檢測報告。邱垂正回應，若核酸檢測有困難的人，陸委會能以個案協助處理的方式，讓他抵台後再行辦理。