日本桌球甜心福原愛和台灣桌球王子江宏傑從原本令人稱羨的幸福夫妻，到爆出婚變消息後在2021年7月正式離婚，結束5年婚姻，球迷和粉絲都很訝異；而福原愛離婚後沒多久就傳出和偷吃的橫濱男交往，不久前才被疑懷孕胖了，近日更不甩流言炫禮物照，網友認為似乎在偷放閃逼問是否「男友送的」。

福原愛在離婚後和橫濱男交往，但事業和經濟狀況卻不像愛情順利，據日媒報導指出她不僅變賣房子，創立不到一年的公司也收起來，和昔日人氣鼎盛時工作接不完的狀態差很大；反觀前夫江宏傑有了負責的單親爸爸好形象，還開設桌球館升格當老闆。

福原愛近期頻繁更新社群，曬照被網友認為在偷偷放閃。(圖/ 摘自福原愛微博)

不久前福原愛分享在家日常的模樣，穿著寬鬆的帽T秒被發覺胖了，造成網友瘋猜是幸福肥還是懷孕；但福原愛不甩流言蜚語，近日屢屢更新微博曬照，19日才PO出戴著珍珠耳環的自拍美照，今（21日）又上傳一張小熊形狀的甜點照，曖昧地寫下，「今天的陪伴」。

儘管福原愛讓大家猜猜看甜點是什麼，但不少人卻感覺到她似乎在偷偷放閃，直接留言追問，「看起來很甜，像是曬恩愛那種甜」、「男友送的嗎？」、「只有小熊點心陪伴嗎？還是男友就在旁邊」、「怎麼感覺好像要去約會」、「想看小愛穿長裙漂亮的樣子」。