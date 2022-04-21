正在捷克布拉格ATP男網挑戰賽奮戰的台灣網球好手曾俊欣，21日晚間在16強賽以6比2、6比2輕取奧地利選手米德勒（Lucas Miedler），順利晉級8強。

曾俊欣去年12月葡萄牙馬亞挑戰賽第2站拿下生涯首座ATP挑戰賽冠軍，今年2月印度班加羅爾挑戰賽進帳第2冠，4月再於西班牙莫夕亞挑戰賽掄元，並成為賽史首位亞洲冠軍，本周在布拉格挑戰賽問鼎生涯第4冠，目前狀況還不錯，前兩戰都是直落二、一盤未失晉級。

台北時間21日晚間的布拉格挑戰賽男單16強賽，目前世界排名第127的曾俊欣迎戰世界第313奧地利選手米德勒，這是雙方生涯首度在ATP賽事交手，第一盤曾俊欣不但保住自己所有發球局，也兩度破發成功，6比2順利摘下。

第二盤曾俊欣延續氣勢，一口氣連下4局，取得4比0絕對優勢，雖然該盤第6局曾俊欣首次發球局失守，但下一局立刻回破、要回優勢，並在自己的發球局6比2讓比賽劃下句點。