百花齊放之際又迎接即將來臨的母親節，香氛品牌NAMUA在母親節前夕正式上市，發表《牡丹.白麝香》系列商品，計有室內擴香、香氛蠟燭以及首次發表的精油香水，前調部分以清新的檸檬草及佛手柑為主，中調則為牡丹花、大馬士革玫瑰、三色堇，最後再揉以麝香、廣藿香、檀木沈穩的後調香氣，提供宛如英式花園優雅迷人的香氛體驗，除自己使用外也可作為母親節禮盒送禮使用，與家人共享質感美好生活。