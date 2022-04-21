有業者說，最近店裡常常響起02開頭的電話，原本以為來訂位的民眾，誰知道那頭傳來的卻是「請支持某某某」的電話。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

5月母親節將至，很多人都會帶媽媽和家人去吃頓大餐，近來新冠肺炎疫情延燒，衝擊民眾到餐廳內用意願，許多餐廳生意慘兮兮。詢問餐廳業者近來接到的母親節訂單量，台南新營有業者說，跟疫情前相比，至少下滑了一半；還有業者忍不住大嘆，「至今還沒有人訂位，最近只有初選拜票電話」。

再過半個月就是母親節，許多人為慶祝節日，帶著媽媽特地到餐廳吃大餐，而提前打電話預訂座位，近期疫情不斷升溫。新營有餐廳業者抱怨，最近店裡常常響起02開頭的電話，原本以為來訂位的民眾，誰知道那頭傳來的卻是「請支持某某某」的電話，煩死人了。

也有快炒店業者無奈提到，每天晚上6點到10點，都是店裡最忙的時候，最近這段時間電話一直響，一開始想說可能是訂位的客人，於是趕緊放下炒鍋，跑到櫃台接電話，但接起來幾乎是拜票電話，「接到手軟心都酸了」，如果是民眾訂餐電話，那該有多好。

新營老字號的旗津海鮮餐廳業者說，疫情升溫，大家都不敢內用了比起訂位的電話，最近大多是退訂的人，去年一波，今年又一波，且今年沒升三級卻比去年更慘，不過她認為，千萬別升三級，現在很多國家已經解封、選擇與病毒共存，如果台灣餐飲防疫規定再加嚴，他們根本不能做生意。

當地有餐廳業者說，母親節訂餐量比以往少了一半，且最近原本訂內用的客人，不少都改以外帶為主，這次內用和外帶各占5成，因應這次疫情，並順應時下年輕一輩的消費模式，店裡特別推出線上訂餐系統，希望能增加訂餐量。