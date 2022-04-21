「2022台北國際禮品文具暨文創展」鑫墣科技的時鐘設計，啄木鳥的立鐘吸引民眾目光。(王英豪攝)

「2022台北國際禮品文具暨文創展」，KAKAWA世界唯一單一機台，將可可原豆製造成為巧克力。(王英豪攝)

「2022台北國際禮品文具暨文創展」，田中窯的柴燒茶倉，具有養茶的功能，不僅能藏茶，也能欣賞作品在燒製過程中的火痕及落灰之美。(王英豪攝)

「2022台北國際禮品文具暨文創展」廠商將各式樣品現場展出，提供消費者現場選購，也讓專業買家依需求提供客製化服務。(王英豪攝)

「2022台北國際禮品文具暨文創展」，冠球日曆全台首創的不規則造型日曆，根據企業元素、吉祥物圖騰，提供客製化品牌專屬日曆。(王英豪攝)

「2022台北國際禮品文具暨文創展」，陶作坊設計的流轉360濾杯，使用天然老岩泥陶土，全陶製的閥門設計，可自由切換濾滴或浸泡模式，沖泡咖啡或茶葉都很適合。(王英豪攝)

非洲「史瓦帝尼王國館」，舞者跳著傳統舞蹈，為展館揭開序幕。(王英豪攝)

非洲「史瓦帝尼王國館」，駐台的工作人員身穿傳統服飾，展現當地特色。(王英豪攝)

「2022台北國際禮品文具暨文創展」於4月21日至24日在台北世貿一館舉行，今年以「夢想起飛，生活由你創造」為題，呈現創意禮品、圖像應用家居用品、IP授權精品文具、新創設計等功能性高又具備新穎設計美感的商品，展現台灣設計及文創能量，創造國內外採購商機。

本屆展覽聚焦創意、創新禮品及精湛設計工藝品，除展示禮品、文具、家用品、文創、品牌授權等多元商品，更含蓋功能性強且兼具藝術感的新型態禮品。此外，國內之禮品公會、教育用品公會、手提包公會、手套公會、毛巾公會、玩具公會、鐘錶公會、織襪公會、優良設計協會及首次加入的全國禮贈品廠商聯盟協會亦帶來實用美觀的高品質商品，滿足各通路商與企業送禮之採購需求。

外商展區匯集來自韓國、印尼、中南美洲及非洲國家的精緻商品。非洲「史瓦帝尼王國館」共13家廠商帶來手工藝品及當地特色產品，展示手工編織項鍊、使用藍花楹樹之木雕、手工蠟燭、皮革製品、涼鞋、服飾、馬魯拉果油、尤加利精油等特色禮品。

拉丁美洲館則展出來自貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及巴拉圭共16個廠商的木製雕刻品、當地美食如辣醬、果醬及天然保養品等展品，各式文創手工藝品、家用品齊聚外商展區，帶來跨國界的多元選擇。