高雄男子阿翔（化名）與女同事小安（化名）握手致意時，竟將她手拉到下巴處親吻手背約3秒鐘，小安認為遭到侵犯提告。阿翔辯稱只是想跟小安做朋友，親吻手背是國際禮儀。橋頭地院審理認為，某些國家會以親吻臉頰、手背作為打招呼方式，但國際禮儀並非我國國情，因此依性騷擾罪判阿翔拘役25日，得易科罰金2.5萬元。可上訴。

根據判決書，阿翔與小安是高雄某車廠同事，去年3月某日上午，兩人因公事互動，小安伸手與阿翔握手表達致意，但阿翔竟趁機拉她的手到下巴處，低頭持續親吻手背約3秒鐘，小安覺得遭到騷擾，向警方報案。

阿翔辯稱自己只是想要做朋友，親吻手背只是國際禮儀。小安則表示，或許（親吻手背）在一般人眼裡只是輕微的冒犯，但這就是侵犯，對方事後說是國際禮儀，但他就是無法壓抑衝動才做這樣的事。

而主管知情也想大事化小，認為她才是整件事情最麻煩的人，她因為這件事離開公司，失業半年才找到工作，曾嘗試與阿翔和解，但阿翔一再賴皮沒有誠意，更說「為什麼我是被害人還要替他設想」。

橋頭地院審理認為，阿翔坦承其行為，縱然在國際上有部分國家會以親吻臉頰、手背作為打招呼的方式，但我國並無類似國情，自不能以國際禮儀作為卸責之詞。且小安無意與對方進行協調，故未賠償所受損害，審酌阿翔先前無其他犯罪科刑紀錄，判處拘役25日，得易科罰金2.5萬元。可上訴。