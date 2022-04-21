配合中央指示，台中市22日正式啟動「居家安心照護計畫」，市長盧秀燕在防疫記者會表示，確診者居家照護可有條件留在家中，並由台中市15家專屬醫院、442家醫療院所、149家社區藥局提供醫療服務，也成立29處居家安心照護關懷中心，提供完善的居家照護服務讓民眾安心。

盧秀燕說，台中市居家照護服務目前規劃分2大系統，一是衛生醫療方面，由衛生局和15家已簽約的照護醫院按責任區域，安排24小時的個案管理中心提供醫療服務，每日主動致電關懷、諮詢；必要時，可由專責照護醫院或台中市442家地方醫療院所，提供個案通訊、視訊診療的服務；並於開立處方箋後，由台中市149家社區藥局送藥到府。

此外，考量民眾病況及體質不同，如有醫療及用藥需求，衛生局建議透過通訊診療，由專業醫師評估診療後開立處方，再由代領人至藥局領藥或由藥師送藥到府，由藥師透過電話或視訊提供用藥諮詢與指導。

除醫療照顧外，另由民政局負責居家生活照護方面，由民政局與29個區公所和其他跨局處人員，在各地區公所成立29處「居家安心照護關懷中心」，啟動相關關懷機制，除確診個案每日致電關懷外，也會親送關護包，也針對居家隔離者提供快篩試劑。

盧秀燕也說，目前台中市的救護車數量也從原有的14台，提高至22台；防疫計程車數量從原有的50台，新增至70台，未來會再依據疫況，檢討、新增車輛數。

民政局長吳世瑋表示，「居家安心照護關懷中心」整體組資架構，會橫向整合民政局、社會局、消防局、環保局、警察局、交通局、農業局、教育局、經發局、觀旅局等29局處及各區區公所，目前已和相關人員聯絡配置妥當，22日正式開啟運作。