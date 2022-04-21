自今年4月上旬起，富邦產險雖已預見疫情有擴大趨勢，但做為市場上第一張推出防疫保單的產險公司，在同業紛紛宣布停售訊息之際，本公司仍盡最大努力延長防疫險商品銷售時間，但在防疫政策從「努力清零」調整朝向「與病毒共存」，確診率已呈倍數攀升之下，面對確診人數急遽攀升、輕症居家照護政策之實施、疫調及隔離規範的調整，急速嚴峻的疫情發展趨勢，預估將造成不可承受的巨災風險損失。

富邦產險表示，針對於4月18日緊急停止銷售原防疫險專案，以及無法於4月20日完成承保的所有防疫險專案，造成客戶的不便與失望，再次鄭重地向客戶致上最深的歉意。

富邦產險秉持善盡企業社會責任之精神，堅守至最後一刻始作出不得已的調整，希望能獲得客戶的理解與包容。

在全民疫苗接種高覆蓋率的趨勢下，確診後以無症狀或輕症者居多，預期新冠肺炎對生命、身體的威脅性也隨之降低，而鑒於變種病毒的潛伏期變短，遭匡列隔離之天數亦依政府的應變措施而逐漸縮短，整體環境風險將如同流感，朝向以著重併發重症之治療照護為主，富邦產險也依此重新提供以中、重症者保障為主之新防疫專案，作為民眾日後投保之參考選擇。