八貫（1342）在出貨、漲價效益及匯率有利因素助力下，第一季營收年增41.2％，創同期新高；毛利率25.1％，為六個季度來新高；營業淨利年增74.8％；稅後淨利1.03億元，年成長102.4％；EPS 1.52元，創單季歷史新高。

八貫表示，第二季因應訂單需求，產能依舊滿載，且隨著第二季起新產能陸續到位，營運蓄勢更上層樓。

八貫第一季營收為同期新高表現，成長動能來自戶外客戶啟動2022秋冬新品備貨，醫療產品庫存去化完畢後需求重啟，以及航太產業復甦，帶動逃生滑梯設備的訂單需求增溫。

八貫指出，受惠產能滿載，單位工繳大幅優化所致，推升第一季毛利率達25％，為六個季度以來新高，營益率17.6％與淨利率16.8％，皆較去年同期成長，在三率三升表現下，繳出EPS 1.52元，創單季歷史新高。

第一季雖為傳統淡季，八貫稼動率自去年第三季起已保持滿載，加上美元走強等因素，對毛利率提升產生明顯助益，3月單月毛利率更揚升超過26％；預期在漲價效益與匯率有利等因素下，預估第二季毛利率表現仍將不弱。

八貫現已啟動德興一路廠房第二期的擴建規畫，並將自國外進口第三台淋膜機組及17台智能型高週波機台，部份智能型高週波機台已於農曆年後陸續進廠設置，新產能將於第二季起陸續導入量產。

八貫強調，由於公司訂單能見度已可看到第四季，預期隨著產能擴充進度陸續完成，毛利率擺脫25％緊箍咒，公司今年營運及獲利將走出另一個格局。