北市豪宅推手－忠泰集團台中百億豪宅首發案「忠泰老佛爺」，20日舉辦上樑典禮。忠泰集團副董事長洪調進表示，該案為時尚傳奇卡爾‧拉格斐（Karl Lagerfeld）在全球唯一的訂製精品宅，眾所矚目，「但一開工就遇上工料雙漲，所幸合作夥伴全力配合，才能讓工程進度順利」；地主-領航集團董事長李泰宏則期待2023年春天順利交屋，讓科博館特區樹起新亮點。

「忠泰老佛爺」位於台灣大道第一排，領航集團董事長李泰宏表示，自2009年買進第一筆土地，歷經六年的整合，才有如今1,930坪的珍貴角地，一推出便深受層峰客群、品味人士青睞，成為國際化的隱富聚落，「我相信，這不只是台灣大道的地標，更是台中最具代表性的藝術建築。」

草悟道特區素有「台中綠肺」美譽，因為享有成熟商圈機能，吸引忠泰、勤美等北部豪宅品牌建商相繼競逐推案，土地相對難取得，加上四萬坪科博森林、3.6公里草悟道綠帶，是台中市最驕傲、最具價值的藝術綠帶，忠泰建設看準基地珍稀性及未來價值，將頂尖國際時尚、新穎設計風格帶入台中豪宅市場。

草悟道特區隨著「PARK2草悟廣場」營運、「勤美洲際酒店」即將完工，未來忠泰集團將引進擁有世界20大最美書店的「蔦屋書店」（Tsutaya Bookstore），以及新興藝文聚落「明日園區」，讓地段價值躍昇。草悟道成為城市豐富生活的縮影，不僅磁吸剛性需求隱富客群，也讓國際企業主爭相返鄉置產。

忠泰建設表示，由巴黎時尚大帝-卡爾‧拉格斐擔任「忠泰老佛爺」設計總監，將巴黎的精品時尚與優雅美學，以高級訂製（HauteCouture）的精神，結合獨特藝術語彙，創造宛若置身美術館的生活場域。該案矗立台灣大道與草悟道口黃金角地，樓高34層凌空視野，森林綠海與繁華燈火盡收眼底。

忠泰建設創立至今屆滿35週年，自2000年開始積極與國際頂尖建築師、設計師、藝術家合作，至今已逾百位大師，致力同步國際潮流，發掘最前衛的設計風格帶入台中。

其中，「忠泰老佛爺」不僅邀請卡爾‧拉格斐，還有英國諾丁漢地景藝術家Wolfgang Buttress，以鄰近的科博館、美術館為創作靈感，結合科學、美學語彙，打造大型互動式藝術裝置；在景觀設計上，聘請日本皇室庭園御用景觀設計師三谷康彥， 依據基地周邊生態創造專屬「忠泰老佛爺」的森林盛景，讓擁有無價綠海的生活，更添優雅藝術氛圍。