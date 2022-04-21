大台南會展中心開幕啟用，首場展覽由工商時報主辦「2022台南自動化機械暨智慧製造展」打頭陣，副總統賴清德（中）、台南市長黃偉哲（右六）等貴賓一起見證首展開幕。（曹婷婷攝）

大台南會展中心開幕啟用，首場展覽由工商時報主辦「2022台南自動化機械暨智慧製造展」打頭陣，共190家廠商、730個攤位參展。（曹婷婷攝）

大台南會展中心今天開幕啟用，開幕首展由工商時報主辦「2022台南自動化機械暨智慧製造展」打頭陣。大台南會展中心當年由時任市長的副總統賴清德「催生」，他致詞也熱情向阿妹招手，「如果阿妹願意的話，可以來大台南會展中心開演唱會。」

大台南會展中心開幕啟用儀式以「貿易之島，世界台南」為主題，包括副總統賴清德、台南市長黃偉哲、經濟部長王美花等貴賓都一同出席見證。首場展覽「2022台南自動化機械暨智慧製造展」，一連5天展覽邀集190家廠商、730攤位，展出一系列智慧製造、自動化加工設備，並打造國內第1個「會展元宇宙系統」。

賴清德致詞說，當初規畫會展中心就考量必須具備多功能用途，除了主展場，還設計大小不等會議廳，另也考量台南沒有類似小巨蛋的表演場所，因此，會展中心也可舉辦容納至少7000多人的演唱會。他話鋒一轉說，如果阿妹願意的話，可以多到台灣不同城市辦演唱會，就不用讓台北小巨蛋附近里長困擾。

經濟部王美花說，大台南會展中心第1檔展覽給了台南自動化機械展，顯現經濟部很重視傳統產業，未來很多國際展覽都能來台南舉辦。她也提到，當時核定會展中心，台南是第一個率先興建完成的，桃園現正積極興建中，台中到現在還不知道在哪裡？

台南市長黃偉哲說，大台南會展中心第1場展覽，由「2022台南自動化機械暨智慧製造展」率先登場，南部向來是車輛零組件、橡塑膠機械、扣件、模具、紡織、生技、食品等產業群聚大本營，這場展覽不但為機械業者提供一個最佳展示平台，也彰顯台南身為製造業重鎮兼智慧城市的印象。