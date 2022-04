英國《每日郵報》(Daily Mail)20日報導,惡名昭彰的俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」(Wagner Group)據稱出動近8000人參與入侵烏克蘭,但傳出已有約3000人喪命,讓組織負責人、俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的親密盟友普里格津(Yevgeny Prigozhin)坐不住,已親自前往烏克蘭東部坐鎮。

根據報導,荷蘭事實查核組織「Bellingcat」執行董事葛羅西夫(Christo Grozev)告訴英國下議院外交事務專責委員會(Foreign Affairs Select Committee),在參與俄烏戰爭的3個傭兵組織中,瓦格那集團出動最多人手,大量人員在戰爭初期自白俄羅斯出發,參與對烏克蘭北部區域的入侵,並有約200人在開戰前便潛入基輔,試圖搜尋並暗殺烏克蘭政治人物;但參與入侵的近8000名瓦格那集團傭兵中,據稱已有約3000人戰死。

而由於對慘重損失感到震驚,加上俄羅斯於頓巴斯(Donbas)發起新攻勢,被認為是瓦格那集團負責人的普里格津已前往烏克蘭;不過華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)認為,普里格津缺乏軍旅經驗,可能只是到當地協調組織運作,並非指揮作戰。

《每日郵報》報導,瓦格那集團被稱為普丁的「私兵」,活躍於敘利亞內戰,也曾參與2020年的馬利政變,被認為與世界各地的一系列戰爭罪行有關。葛羅西夫表示,瓦格那集團成員曾出現於有平民遭屠殺的烏克蘭布查(Bucha)。智庫大西洋理事會(Atlantic Council)資深研究員麥克法特(Sean McFate)則指出,在布查的審訊和折磨模式,與在敘利亞被發現的相同;加上瓦格那集團的非正規軍身分,已讓普丁將其殘暴行為視為「優勢」,令人擔憂。