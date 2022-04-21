英國《每日郵報》（Daily Mail）20日報導，惡名昭彰的俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）據稱出動近8000人參與入侵烏克蘭，但傳出已有約3000人喪命，讓組織負責人、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的親密盟友普里格津（Yevgeny Prigozhin）坐不住，已親自前往烏克蘭東部坐鎮。

根據報導，荷蘭事實查核組織「Bellingcat」執行董事葛羅西夫（Christo Grozev）告訴英國下議院外交事務專責委員會（Foreign Affairs Select Committee），在參與俄烏戰爭的3個傭兵組織中，瓦格那集團出動最多人手，大量人員在戰爭初期自白俄羅斯出發，參與對烏克蘭北部區域的入侵，並有約200人在開戰前便潛入基輔，試圖搜尋並暗殺烏克蘭政治人物；但參與入侵的近8000名瓦格那集團傭兵中，據稱已有約3000人戰死。

而由於對慘重損失感到震驚，加上俄羅斯於頓巴斯（Donbas）發起新攻勢，被認為是瓦格那集團負責人的普里格津已前往烏克蘭；不過華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）認為，普里格津缺乏軍旅經驗，可能只是到當地協調組織運作，並非指揮作戰。

《每日郵報》報導，瓦格那集團被稱為普丁的「私兵」，活躍於敘利亞內戰，也曾參與2020年的馬利政變，被認為與世界各地的一系列戰爭罪行有關。葛羅西夫表示，瓦格那集團成員曾出現於有平民遭屠殺的烏克蘭布查（Bucha）。智庫大西洋理事會（Atlantic Council）資深研究員麥克法特（Sean McFate）則指出，在布查的審訊和折磨模式，與在敘利亞被發現的相同；加上瓦格那集團的非正規軍身分，已讓普丁將其殘暴行為視為「優勢」，令人擔憂。