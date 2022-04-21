本土確診個案日創新高，陽明醫學博士胸腔重症醫師蘇一峰直言，每天公布確診足跡意義不大，認為日增百例確診個案的縣市，可以直接放棄足跡調查，以降低疫調人員的工作量，引起網友討論。
蘇一峰在個人臉書發文表示，現在足跡遍地開花，每天公布確診足跡其實意義不大，建議日增百例以上確診個案的縣市，可以直接放棄足跡調查。他也認為，疫情的通報流程應盡量簡化，才能降低疫調人員的工作量，保護疫調量能。
此話一出，網友紛紛留言表示，「真的也沒什麼好疫調的，就市區都是足跡」、「這麼多確診還要調查足跡根本只是累死醫護的爛政策，政府想要共存配套措施也應該想好，不然只是累死醫護而已」、「疫調人員真的很辛苦，而且可能還會被電話那頭的人抱怨或開罵」。
新北市長侯友宜15日開第一槍宣布，因單日本土確診個案破千人，接下來不再公布足跡，引起新北市民不滿，湧入新北市政府臉書粉專「我的新北市」抗議，「有公布大家才能知道自己要不要快篩，早點發現早點自主管理啊」、「市民有知的權利，請公布足跡」。
昨（20日）台北市長柯文哲也宣布，北市即日起將不再公布足跡，並坦言，現在確診案例那麼多，再公布足跡已沒有意義；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也曾表示，疫情在社區傳播時，公布足跡的意義就不大了。
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