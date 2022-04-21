2022 Touch Taiwan展覽中，群創將大秀ESG永續智慧城市顯示新應用，包括彩色電子紙、智慧液晶窗戶、數位列車、智慧車用等，搶攻智慧顯示新商機，前進全球市場。

群創總經理楊柱祥榮獲TDUA舉辦2022顯示器元件產品技術獎（Gold Panel Awards 2022）之「傑出人士貢獻獎」殊榮，楊柱祥帶領群創團隊持續朝向產業跨域整合與轉型升級前進，攜手產業合作夥伴擴大串聯生態圈，致力投入ESG永續發展。

群創鎖定以全彩電子紙取代於公共與商業區域紙張海報等商機，除了能降低資源消耗，並推動節能、智慧無紙化應用，亦可助於智慧城市發展，並落實環境永續價值。因應電子紙具節能減碳、低耗電、輕薄易安裝等永續價值優勢，群創攜手產業生態系夥伴跨域共創價值鏈，將同步展出4吋到31吋等多尺寸的彩色電子紙顯示器，包括「4.01吋16:10先進彩色電子紙」、「25.3吋16:9先進彩色電子紙」、「28吋32:9先進彩色電子紙」與「31.2吋16:9彩色印刷電子紙」等，是兼具數位智慧、藝術質感、及節能減碳之顯示器，打造既環保又科技的數位交通場景，此產品正積極拓展至智慧零售應用。

「智慧液晶窗戶」，包括智慧調光窗戶與智慧投影窗戶，除了兼具自然採光、無色偏、秒極響應(<1秒)、無尺寸限制等特性之外，更能達到高通透與節能降耗，將可大幅降低建物能耗，減少溫室氣體產生，逐步落實ESG環境永續價值。同時，群創透過獨家完整製程技術，將可依客戶需求接單生產，客製化多元尺寸與形狀的智慧液晶窗戶，並可開拓至多元應用場域。

群創還將完整呈現智慧移動全新體驗，首次打造數位列車場景，展出包括業界首發「36吋雙螢幕廣告看板」，以獨家技術將單一背光模組整合於雙屏中，成功打造輕薄、省電、視覺美觀的數位廣告看板。「36吋4K曲面廣告顯示器」及「48吋液晶站別顯示器」，皆已商品化導入北捷數位車廂。其中36吋4K曲面廣告顯示器，具備完美貼合曲面(R800mm)、高色飽(NTSC80%)、高亮度(1000nits)和廣視角等優異特色，讓民眾乘車時可享視覺環繞的吸睛數位廣告。另48吋液晶站別顯示器，有別於資訊有限的傳統到站LED顯示屏，其採用高解析度、低功耗、廣視角等技術，將可提供多元完善的數位乘車資訊。