全聯統計本周泡麵，罐頭銷量較上周成長30%。（資料照）

家樂福居家防疫家電推薦電鍋、快煮壺。（家樂福提供）

疫情緊繃，每日本土確診數屢創新高，預估月底可達到單日破萬人染疫，本周量販超市也出現人潮搶購，業者呼籲，目前尚沒有備貨不足的問題，除了泡麵罐頭、防疫相關用品採購率飆升外，像是原味食品、電鍋，及儀式感商品等，在疫情期間的銷量也提升。

JASONS超市觀察，疫情帶動消費者健康意識抬頭，如採用簡單配方的原味食品，銷量就成長5成，蘇打餅乾去年賣破6萬包，登上熱銷榜，還有為生活增添儀式感的異國食品、懷舊台味點心等，也是疫情以來的暢銷品。

全聯強調備貨量充足，請消費者不用恐慌囤貨，觀察這周，防疫相關商品銷量成長，像是酒精，乾洗手，漂白水等，平均較上周成長近10%，泡麵、罐頭類也成長30％，目前並沒有觀察到人潮搶購現象，也沒有準備限購或已限購商品。

家樂福表示，近來泡麵、罐頭、米、酒精產品有顯著銷售成長，其中酒精與去年同期相比，提升超過1倍銷售額，泡麵、罐頭也提升超過3成。目前家樂福針對防疫產品、民生用品，也已提升1成備貨量，並將在本周末推出抗菌防疫專區，包括電鍋、快煮壺等產品，若居家隔離不能出門也方便自煮。

city’super超市觀察，從4月清明連假後至今，UberEats外送訂單量較上月成長3成以上，熱門外送商品包含生鮮、冷凍微波食品等，又以冷凍水餃最為熱銷，與上月比較，有5成以上的銷量成長，另耐儲放的蔬菜、洋蔥也頗受消費者青睞，與去年同期比有雙位數的成長。

愛買量販觀察，近來民眾多購買泡麵、冷凍食品、罐頭、米、保健食品，銷量成長3成，多備貨3成以上。