母親節即將到來，還在思考不知道該送媽媽什麼嗎？不如從名人穿搭找靈感，在母親節裡和媽咪擁有同款穿搭和配件，母女一同變身時尚潮人。

近期時尚媽咪之稱的Melody(殷悅)與時尚潮模KIWI李函，不約而同地在IG曬出義大利精品品牌Bottega Veneta（簡稱BV）的Padded Cassette手袋，其中前者以傘型白襯搭配黑色寬褲，經典黑色優雅造型搭配搶眼包款，立即為整體造型製造亮點。

Bottega Veneta PADDED CASSETTE 編織小羊皮肩背包 (鸚鵡綠)，10萬7500元。（Bottega Veneta 提供）
Bottega Veneta PADDED CASSETTE 編織小羊皮肩背包 (鸚鵡綠)，10萬7500元。（Bottega Veneta 提供）
李函以短版白色外套、藍色修身牛仔褲，搭配綠色Bottega Veneta Padded Cassette手袋。（翻攝自其IG）
李函以短版白色外套、藍色修身牛仔褲，搭配綠色Bottega Veneta Padded Cassette手袋。（翻攝自其IG）
Bottega Veneta PADDED CASSETTE 編織小羊皮肩背包 (黃色).，10萬7500元。（Bottega Veneta 提供）
Bottega Veneta PADDED CASSETTE 編織小羊皮肩背包 (黃色).，10萬7500元。（Bottega Veneta 提供）

而後者則以短版白色格紋方塊外套，搭配藍色修身牛仔褲，上下身在邊線部分都有綠色車縫線，呼應Padded Cassette手袋的顏色，外套上的方塊則呼應包款上蓬鬆的輪廓，兩人各自展現出不同氣質，也顯現出該包款的百搭程度。

Ferragamo TRIFOLIO 淺粉色牛皮小水桶包，4萬9900元。（Ferragamo提供）
Ferragamo TRIFOLIO 淺粉色牛皮小水桶包，4萬9900元。（Ferragamo提供）

吳速玲以休閒率性裝扮搭配粉色Ferragamo黑色Trifolio包款。（翻攝自其IG）
吳速玲以休閒率性裝扮搭配粉色Ferragamo黑色Trifolio包款。（翻攝自其IG）
吳速玲以休閒率性裝扮搭配粉色Ferragamo黑色Trifolio包款。（翻攝自其IG）
吳速玲以休閒率性裝扮搭配粉色Ferragamo黑色Trifolio包款。（翻攝自其IG）

同樣搭配度十足的還有Ferragamo在社群被愛稱為「薯條包」的 TRIFOLIO水桶包，擁有黑色、泡泡糖粉、火鶴粉以及薄荷綠的它，是不少歐美明星街拍愛用品，近期金曲歌王曹格老婆吳速玲、以及韓國女團Red Velvet成員瑟琪，都在IG上分享穿搭美照。

澀琪以經典黑白優雅造型搭配Ferragamo黑色Trifolio包款。（翻攝自其IG）
澀琪以經典黑白優雅造型搭配Ferragamo黑色Trifolio包款。（翻攝自其IG）

其中前者以藍色休閒外套搭配粉色薯條包，更大讚包款的耐裝程度，不但可裝下皮夾、手機、唇膏等隨身物品，包款內部皆有卡片夾層十分方便。

同場加映推薦，Ferragamo TRIFOLIO SWING 香橙橘手提包，6萬4900元。（Ferragamo提供）
同場加映推薦，Ferragamo TRIFOLIO SWING 香橙橘手提包，6萬4900元。（Ferragamo提供）

相較於吳速玲的休閒率性，瑟琪則以黑色無袖西裝背心搭配紗質長裙，搭配黑色薯條包，呈現稍微有點正式的高雅Look，配合整體優雅氣質，在包款肩帶部分也特別以絲巾點綴，為黑色經典造型增添一點色彩。

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