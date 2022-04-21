母親節即將到來，還在思考不知道該送媽媽什麼嗎？不如從名人穿搭找靈感，在母親節裡和媽咪擁有同款穿搭和配件，母女一同變身時尚潮人。

近期時尚媽咪之稱的Melody(殷悅)與時尚潮模KIWI李函，不約而同地在IG曬出義大利精品品牌Bottega Veneta（簡稱BV）的Padded Cassette手袋，其中前者以傘型白襯搭配黑色寬褲，經典黑色優雅造型搭配搶眼包款，立即為整體造型製造亮點。

Bottega Veneta PADDED CASSETTE 編織小羊皮肩背包 (鸚鵡綠)，10萬7500元。（Bottega Veneta 提供）

李函以短版白色外套、藍色修身牛仔褲，搭配綠色Bottega Veneta Padded Cassette手袋。（翻攝自其IG）

Bottega Veneta PADDED CASSETTE 編織小羊皮肩背包 (黃色).，10萬7500元。（Bottega Veneta 提供）

而後者則以短版白色格紋方塊外套，搭配藍色修身牛仔褲，上下身在邊線部分都有綠色車縫線，呼應Padded Cassette手袋的顏色，外套上的方塊則呼應包款上蓬鬆的輪廓，兩人各自展現出不同氣質，也顯現出該包款的百搭程度。

Ferragamo TRIFOLIO 淺粉色牛皮小水桶包，4萬9900元。（Ferragamo提供）

吳速玲以休閒率性裝扮搭配粉色Ferragamo黑色Trifolio包款。（翻攝自其IG）

吳速玲以休閒率性裝扮搭配粉色Ferragamo黑色Trifolio包款。（翻攝自其IG）

同樣搭配度十足的還有Ferragamo在社群被愛稱為「薯條包」的 TRIFOLIO水桶包，擁有黑色、泡泡糖粉、火鶴粉以及薄荷綠的它，是不少歐美明星街拍愛用品，近期金曲歌王曹格老婆吳速玲、以及韓國女團Red Velvet成員瑟琪，都在IG上分享穿搭美照。

澀琪以經典黑白優雅造型搭配Ferragamo黑色Trifolio包款。（翻攝自其IG）

其中前者以藍色休閒外套搭配粉色薯條包，更大讚包款的耐裝程度，不但可裝下皮夾、手機、唇膏等隨身物品，包款內部皆有卡片夾層十分方便。

同場加映推薦，Ferragamo TRIFOLIO SWING 香橙橘手提包，6萬4900元。（Ferragamo提供）

相較於吳速玲的休閒率性，瑟琪則以黑色無袖西裝背心搭配紗質長裙，搭配黑色薯條包，呈現稍微有點正式的高雅Look，配合整體優雅氣質，在包款肩帶部分也特別以絲巾點綴，為黑色經典造型增添一點色彩。