中央流行疫情指揮中心於今年4月15日宣布，為保護國人健康及維護防疫安全，自今年4月22日起，符合接種年齡之進入健身房參加者需完成新冠肺炎疫苗追加劑（第3劑）接種才能進入，教育部體育署表示，學校所設置的健身房，如有對外開放經營者，也屬於本次需完成施打3劑疫苗之規範對象。

體育署回應，健身房的定義為有設置健身器材（如重訓、跑步有氧器材等），並對外開放經營者，而學校所設置的健身房，如有對外開放經營者，也屬於本次需完成施打3劑疫苗之規範對象；另外，針對國民運動中心，其規範範圍僅為運動中心內設置的健身房，其他空間不屬於本次規範對象。

至於尚未完成接種3劑新冠肺炎疫苗的人員進入健身房，必須是第2劑接種後未滿12周，才可進入健身房活動，假如經醫師評估不適合接種國內所有新冠疫苗、應出示3日內快篩陰性證明，即可進入健身房活動，但運動時應全程配戴口罩。

體育署補充，相關防疫管理指引及請假事宜，將於體育署官方網站上最新消息區公告，請健身房業者務必配合執行，體育署並呼籲符合施打第3劑資格之參與者，仍應儘速完成施打，一同朝正常生活的方向前進。