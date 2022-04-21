美式知名大賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，即便每年需繳逾千元的會員年費，但憑藉其商品的高CP值，仍獲得大批死忠顧客的擁護。近期有網友瀏覽該賣場官網，赫然發現一個「隱藏優惠」，讓她驚呼連連；未料釣出資深會員回應，「我都用完一年了」。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她前幾天逛好市多官網時，發現有「連鎖健身房一年金卡會籍」，且還加贈2個月會籍和教練課，價格僅需17049元，連同加贈的2個月，換算每月會費約1217元，讓她直呼驚奇，「想不到連這個也可以賣」。

在好市多官網上，不僅販賣連鎖健身房會籍，還有飯店住宿券等。（圖／摘自好市多官網）

貼文曝光後，掀起網友討論，「雙11買還可以便宜1111」、「非常超值喔」、「什麼都賣，什麼都不奇怪」、「什麼都有」；另外，好市多廣為人知的退貨服務，也引起網友好奇這類產品是否也能退貨，「這個還能退貨嗎」、「我只想知道，這個可以回好市多退嗎」。

此外，不少資深會員透露該產品在好市多門市也可以辦理，甚至有人早於去年就已購買會員，「很早就有，現場也有卡牌在賣」、「很久以前就有」、「早就知道了啊」、「我都用完一年了」、「這個賣場內也有賣」、「這個在賣場就有賣了啊」、「這個很久很久了吧」。