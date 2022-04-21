嘉義市議員蔡文旭認為大白熊受歡迎、模樣也可愛，卻跟嘉義市無關連性。（蔡文旭提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市議員蔡文旭認為大白熊受歡迎、模樣也可愛，卻跟嘉義市無關連性。（蔡文旭提供∕呂妍庭嘉義傳真）

蔡文旭當場建議可將「諸羅樹蛙」列為吉祥物參考，指諸羅樹蛙是嘉義在地特有種，其成長環境與生態皆可論述。（蔡文旭提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市議員蔡文旭今在嘉義市議會觀光新聞處工作報告中，針對嘉市是否要有城市吉祥物與觀新處長張婉芬進行討論時，突話鋒一轉問張婉芬會不會唱嘉義市歌？見張琬芬答不出來，蔡文旭接著又問在場官員竟無人會唱，讓他感到十分驚訝，除建議張琬芬好好練習，也說市府如覺得市歌不合時宜，可重新票選，否則就要用心推廣，千萬別擺著不用！

蔡文旭今在議會上質詢張琬芬，指市府常在行銷活動時結合大白熊，雖然大白熊能見度高，卻和嘉義市沒有聯結性，講不出它的故事，但站在城市行銷、推動觀光及提升都市能見度的角度來看，嘉義市確實需要一個「城市吉祥物」。

蔡文旭認為，雖然大白熊受歡迎、模樣也可愛，但白熊來自北極，市府更需要找一個與嘉義相關或具有在地元素的象徵物會比較好，千萬不要像嘉義市花「豔紫荊」一樣，其實是香港特有種而非嘉義在地原生樹種，難怪市民會無感。

張婉芬回應，大白熊在網路上暴紅後，很多外縣市民眾會特地來看它，所以嘉市許多活動，包括光之影舞、嘉義車站大白熊森林嘉年華、大白熊換口罩等都會透過大白熊來行銷，至於要不要把大白熊當成城市吉祥物？還需要再討論。

蔡文旭當場建議可將「諸羅樹蛙」列為吉祥物參考，指諸羅樹蛙是嘉義在地特有種，其成長環境與生態皆可論述，或是結合教育推廣。接著提及，市府歷年來辦活動，包括升格慶祝、各種運動會、校慶等，從來沒有播放過市歌，詢問張婉芬及出席官員，竟沒有一人會唱嘉義市歌，讓他十分訝異。

蔡文旭認為，大型活動市歌連提都不提，就失去當初創作市歌的意義，至於市府如覺得「熱鬧滾滾的嘉義市」、「嘉市go」比較符合潮流，也可以更改成市歌，但身為觀光新聞處長卻不會唱市歌？希望張婉芬5月17日前能在議會唱市歌給大家聽。