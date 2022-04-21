有「最美檢察長」之稱的娜塔莉亞‧波克隆斯卡婭(Natalia Poklonskaya)曾經擔任過前克里米亞檢察長，也擔任過俄羅斯議員，她一直被視為普丁的支持者，也在這一場烏克蘭戰爭期間，擔任志願者從事一些人道救援工作。然而她最近在受訪時發表了明確的反戰評論，對於俄羅斯官方宣傳特別愛用的Z符號提出相當嚴厲批評。

莫斯科時報(TheMoscowTimes)報導，由於俄羅斯與烏克蘭的軍事裝備高度重疊，為了做出敵我識別，俄軍在開戰前就特別將Z符號畫在自己的軍事裝備上，隨著戰爭爆發，Z符號演化成俄羅斯的愛國符號，成為公眾支持俄羅斯軍隊的象徵，出現在建築物、學校和各種彩繪、甚至俄羅斯復活節蛋糕，還有T恤等周邊。

俄烏戰爭爆發後，娜塔莉亞前往烏克蘭南部分派人道救援物資。(圖/RIA Novosti)

但是，曾經堅定支持莫斯科吞併克里米亞的娜塔莉亞，卻相當的不以為然，她在接受訪問時說：「這個字母Z，其實代表著俄羅斯和烏克蘭的悲劇和悲痛。」

她對Z的看法，立即在俄羅斯內部引發了強烈的批評，其中包括她現在的直屬上司的批評，娜塔莉亞目前是過國協人道合作署(Rossotrudnichestvo)的副主任。而該機構的負責人普里馬科夫(Yevgeny Primakov) 表示，俄軍裝備上的字母 Z 和 V ，都是「將烏克蘭從恐怖分子、土匪的邪惡暴政中解放出來的象徵。」

娜塔莉亞再被問到各種批評時，她還是堅持自己的看法，她說：「我的意思是，盲目崇拜任何符號都是危險的，歷史不喜歡這樣。」

俄國內部有許多人對戰爭有不同意見，民眾上街頭抗議，媒體人出面反戰，但是娜塔莉亞成了第1個明確表示反對戰爭、強調戰爭殘酷性的俄羅斯現任官員，這是非常罕見而難得的。

上週，她將俄羅斯的軍事行動稱為「災難」，她說：「人們正在死去，房屋與整個城市都被摧毀，活下來的人也成了數百萬的難民。他們身體和靈魂被斯裂，我也感到非常悲痛。」

娜莉莉亞是烏克蘭盧干斯克州人，雖說當地親俄勢力明顯，但是顯然她認為這場爆發在她家鄉的戰爭已談不上正義性。她說：「我的兩個祖國正在互相殘殺，這不是我想看到的。」

她在開戰後發表了不少評論，在4月初表示，「自東部爆發與親俄分裂分子的戰爭以來的8年裡，烏克蘭社會發生了明顯的變化，烏克蘭人絕不會用鮮花迎接俄羅斯。」

現年42 歲的娜塔莉亞，在2014年之前一直是烏克蘭的檢察官，到了2014年克里米亞衝突時，她被任命為克里米亞的總檢察長，亮麗的外表立即受到各種注意，特別是在亞洲的次文化領域。她於 2016 年當選俄羅斯下議院國家杜馬議員，但在2021 年主動放棄尋求連任。