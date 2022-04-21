東森綜合台《花甲少年趣旅行》找來實力派的演員李天柱、方文琳、是元介、林予晞組團出遊到新竹，而每次少年代表們都非常擔心「怕認不出長輩是誰」的狀況，真的發生了！林予晞與旅伴們初見面時，完全喊不出任何人的名字，被自己震驚不已的她還自嘲：「我真的有障礙。」

玉女掌門人方文琳一碰到林予晞秒認出她是誰，還一直盛讚她的演技，甚至給出「我好崇拜妳」的評價，未料林予晞當下卻是慌張到不行，不斷在腦中搜索她的名字，坦言當時完全認不出這位漂亮姐姐是誰。而李天柱則是被叫成另一資深演員「張國柱」，就連年齡相仿的是元介，林予晞都認不出來，還狐疑說：「是元介長這樣嗎？」各種糗況讓她崩潰喊：「通通給我剪掉！」

林予晞除了是位演員外，也是名專業攝影師，還自爆曾因這款相機「徒手伸進化糞池」，透露當時參加音樂祭上廁所，相機不小心從高處往下掉進流動廁所的污水槽裡，那瞬間對她來說度秒如年，笑說：「我咬著牙就徒手伸進去大撈一圈！」坦言就算相機壞掉也無法接受它躺在穢物中，認為這樣太對不起它了，「它是我冒險犯難的一個證明，我為攝影做的勇敢」。