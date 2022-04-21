模特兒出身的陳若儀和不老男神林志穎結婚10年，育有3個寶貝兒子，但她依舊維持零贅肉體態，一雙修長美腿更是吸睛，外型根本看不出是3寶媽，時常透過社群分享生活近況的她，近日在小紅書公開閨房，讓網友都直呼「想不到有生之年還可以看到小志的臥室」。

陳若儀公開房間的Room Tour，跟大家分享房間的內裝擺飾和使用的床具，只見房間主要以白色為主，溫馨舒適中又不失低調奢華，她也公開林志穎床頭櫃的擺設，直呼「私密大公開，不知道他會不會介意」，不過其實他僅擺了無線充電座、溫溼度計和投影時鐘，看得出相當注重生活。

陳若儀公開閨房秘密，好狀態令人稱羨。(圖／取自陳若儀小紅書)

陳若儀洩林志穎床頭櫃擺設。(圖／取自陳若儀小紅書)

而眼尖網友也發現他還擺了和老婆、兒子的照片，一家幸福令人稱羨，「想不到有生之年還可以看到小志的臥室」、「他老婆把他隱私都透露給大家了，我們要感謝她」、「若儀姐姐真把我們當家人，臥室都分享出來」。

另外，陳若儀穿的T恤搭短褲，露出一雙筆直美腿，長髮披肩夾著一可愛髮夾，宛如少女般的白皙肌膚，一點都不像生了3胎，好狀態讓大家都羨慕不已。