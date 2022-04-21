灣珠寶藝術家陳智權的AKACHEN珠寶，向來以東方禪風與優雅品味著稱，昨日在陽明山私宅舉辦「穀雨茶會」春季珠寶發表會，以茶席的方式發表年度新品，珠寶融合茶藝、花藝和東方樂曲，更添典雅詩意。

AKACHEN以品茗、花藝結合珠寶藝術，充滿東方禪風的意境之美。（陶福媛攝）

一般珠寶精品舉辦珠寶展，多半會舉辦雞尾酒派對或設宴款待VIP ，但AKACHEN珠寶則是獨樹一幟，以充滿東方禪風的茶席邀請VIP品茗賞藝，茶席結合了品茗、花香、音樂和珠寶藝術，營造五感美學的氛圍，更添品味，成為品牌的一大特色，同時也是上流社會名媛貴婦一期一會的社交盛事。

珠寶藝術家陳智權（中）在陽明山私宅以茶席的方式發表珠寶新品。（陶福媛攝）

陳智權的設計靈感源自大自然，今年也不例外，其中又以「奔奔鳥」戒指最受VIP青睞，今年陳智權的鈦金屬研發技術更加精進，繼寶藍色系、酒紅色系的漸層色後，今年新增全新研發的淡黃與金黃色的鈦金屬漸層色，讓珠寶作品的色彩更加鮮活豐富，奔奔鳥的羽翼色彩更加栩栩如生，彷彿在陽光下閃耀五彩光芒。

除了「奔奔鳥」，「木槿」與「玫瑰」也是今年的代表作品，完美展現陳智權不斷超越的純鈦珠寶藝術，漸層色調猶如潑彩畫布，與彩色寶石相輝映。

AKACHEN鈦金屬奔奔鳥戒指，鈦金屬的黃藍漸層色調十分鮮活，栩栩如生。（AKACHEN提供）

AKACHEN的鈦金屬技術更加精進，今年研發淡黃、金黃、寶藍漸層色的鈦金屬朱顏木槿花胸針，技術領先珠寶界。（AKACHEN提供）

AKACHEN鈦金屬晴山蝴蝶胸針，鈦金屬結合珠寶鑲嵌工藝，更添奢華品味。（AKACHEN提供）