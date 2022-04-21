疫情燒進台南市警局，今傳出有內勤員警確診，已完成環境清消。(台南市警察局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市警察局今天傳出1名警務員因為感冒發燒，上午自行快篩陽性，隨即前往醫院PCR檢測，傍晚檢測結果出爐為陽性確診，目前已由衛生局安排收治，該名員警同辦公室14名同仁均已進行快篩，目前皆為陰性，晚間將由衛生局再做PCR檢測，這也是台南警察確診首例。

台南市警察局指出，因應同仁染疫，今天已經加強環境清消防杜擴大傳染，與確診者同辦公室共14人，快篩均為陰性，衛生局晚上將再安排進行PCR檢測一次，衛生局指出，該名員警除了辦公室同事，也匡列密切接觸者約20人，現也同步進行疫調中。