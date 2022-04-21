Morningstar研究顯示，全球共有860檔基金和ETF以氣候為投資主題。氣候基金的資產在2021年翻倍至4080億美元，主要因為資金流入增加及更多產品推出帶動。中國在2021年首次超過美國，成為僅次於歐洲的第二大氣候基金市場，資產規模達到破紀錄的467億美元，較前一年增長149％。

Morningstar全球可持續發展研究總監Hortense Bioy指出，全球基金投資者有越來越多的選擇來降低投資組合的氣候風險，並投資於與氣候相關的機會。中國雖然在氣候基金發展仍處於起步階段，但在2021年已超越美國，成為歐洲以外最大的氣候基金市場。中國氣候基金市場的迅速擴張，主要受惠於政府在經濟轉型議程中對氣候變化等環境問題的高度關注。

研究顯示，潔淨能源及科技（Clean Energy／Tech）基金繼續領先於其他氣候策略基金，截至去年年底，它們占此類基金資產規模的近60％，而氣候解決方案基金則占近30％。

中國缺乏綠色債券基金，部分原因是在《綠色債券支持項目目錄》於2021年4月發布之前，對合資格的綠色債券發行人的定義並不明確。該目錄提供了最新且統一的綠色經濟活動定義，被認為是相當於歐盟的分類法。

中國投資者對氣候主題基金的興趣受到行業表現、市場狀況以及更廣泛的政策和監管環境的綜合因素所影響。

香港註冊的氣候主題基金有兩檔，分別是南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF及Global X 中國潔淨能源 ETF。此外，亦有8檔歐洲註冊的氣候基金於香港發售，規模最大的為貝萊德可持續能源基金。

在台灣，共有5檔以氣候為主題於當地註冊的基金，包括日盛全球智能車基金、日盛全球抗暖化基金、中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF、聯邦低碳目標多重資產基金，及富蘭克林華美全球潔淨能源ETF，總資產規模合共約1.8億美元。