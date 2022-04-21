達梭系統與資生堂簽署多年授權合約，資生堂將在全球主要生產基地實施達梭系統製造營運管理解決方案（manufacturing operations management solution）。為滿足COVID-19疫情期間消費者對於肌膚保養與健康相關的日益增長消費需求，資生堂計畫創建更加高效的生產系統，希冀與消費者產生共鳴，同時提高品牌忠誠度。

在實施達梭系統「完美生產（Perfect Production）」產業解決方案時，資生堂透過運用DELMIA Apriso應用並以3DEXPERIENCE平台為基礎，幫助資生堂能夠專注於提高工廠生產力並降低成本，最終為其達成「Win 2023 and Beyond」業務轉型增長策略目標提供有力支援。包括DELMIA Apriso應用在內的「完美生產」解決方案，基於3DEXPERIENCE平台，幫助資生堂在其主要的生產基地，如日本、歐洲、美國以及其他國家或地區，實現生產營運管理及最佳實踐的統一與標準化。在單一協作虛擬環境中，資生堂能夠改善端到端規劃並最佳化營運。這將提高營運績效、生產力以及獲利能力，並且能夠在不影響產品品質前提下解決製造問題。透過提高在多個地區的生產靈活性，資生堂將能夠精確分配生產資源、保持產品品質，同時兼顧全球和當地消費者對產品的需求。

資生堂CITO執行長Atsunori Takano表示，這場疫情已經向我們表明，消費者正在優先考慮其護膚與健康習慣。到2030年，我們希望成為全球領先的個人美妝保養和健康公司，幫助人們在不同的人生階段實現獨特的美妝保養和健康目標。我們希望達梭系統在化妝品解決方案領域的技術，能為我們的製造帶來的價值，推動我們的增長策略。

達梭系統包裝消費品與零售產業副總裁Philippe Loeb表示，全球消費者針對健康的轉型正在加速，產業領先的美妝保養企業屆時將需要以前所未有的速度針對市場推出創造性全新產品。3DEXPERIENCE平台為資生堂等全球製造商提供即時虛擬製造環境。這為其現有的工廠提供更多靈活性，並加速生產製造的各個環節，進而豐富為消費者提供的個人美妝保養和健康產品組合。