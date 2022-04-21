高市三民區民族、明誠路口今年1到3月，機動測速取締超速高達1萬8024件，引發搶錢搶很大的質疑，高巿警交大回應，透過科技執法，近年全市交通事故傷亡件數，自105年的5萬1476件，逐年下降至110年3萬9262件，進一步比對六都人口數，高雄傷亡人口比率2.01％，六都交通安全排第3，傷亡逐年下降。

警方表示，透過科技執法、提升見警率等方式強化速度管理，加強交通事故防制，針對轄區易肇事路段，執行移（機）動式測速違規照相，並依《道路交通管理處罰條例》第7條之2規定：平面道路於前方100-300公尺間設置警52測速取締標誌，以提醒駕駛人行經測速路段小心駕駛，以維護用路人交通安全。

為避免民眾重複違規，警察局也設有違規簡訊服務通知，只要民眾至警察局或交通警察大隊全球資訊網（https：／／trafficsms.kmph.gov.tw），於系統登錄聯繫手機號碼，同一路段5天內有2次（含）以上違規行為（逕行舉發案件），系統將會發送簡訊通知，適時通知違規民眾導正駕駛行為。

警方說，持續針對全市交通事故高發時段、路段加強執行移動式測速照相，並滾動式檢討調整執行路段，以防制交通事故發生。另為提醒用路人行經測速路段小心駕駛，將與交通局研議，於行車速率較高或路面寬闊的道路裝設放大型警告牌面。