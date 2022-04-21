自由車場夜間照明設備啟用後，對培育自由車選手具有加乘效果。（陳世宗攝）

「工欲善其事必先利其器！」清水區鰲峰山上的自由車場擁有全長333公尺，全國唯一獲得國際自由車總會(UCI)認證的木質賽道，因缺乏夜間照明造成選手訓練受限；經市議會議長張清照爭取，市府運動局籌編預算2180萬元強化夜間照明，21日晚上正式舉行啟用典禮，將成為訓練自由車運動選手重要培訓基地。

市長盧秀燕於啟用典禮說，為提供選手優質訓練環境，2020年12月起爭取教育部體育署經費補助1308萬元，市府自籌872萬元共計2180萬元改善照明；項目有投光燈具組、燈具設備箱、室外燈柱含燈架、燈桿基礎、燈具吊裝及調整、機電控制設備及設備安裝等，場地照度至少可達1000(lux)以上。

張清照指出，他身兼台中市體育總會理事長，樂見鰲峰山自由車場照明設備啟用，早期因看到車道沒有燈光照明設備，造成選手無法在夜間訓練、比賽，經努力向市政府爭取經費來改善照明設備，相信啟用後對舉辦國際比賽、表演與選手入夜間訓練具有很大的助益。

運動局長李昱叡說，自由車場整建與改善照明工程共投入2億餘元，打造全國唯一獲國際賽道認證的自由車競賽場，迄今已舉辦多項比賽，並培育出如釜山亞運金牌林志勳、廣州亞運金牌蕭美玉、奧運國手馮俊凱等，多位國際級選手，素有國家自由車選手培育搖籃的美譽。

選手們認為，過去自由車場因沒有夜間照明設備，只能靠白天訓練，如果夏天氣溫太高，於烈日下訓練對選手體力是一大負荷，甚至會造成曬傷等，有夜間照明後，不僅選手的訓練時間更具彈性，對選手是一大福址；相信對培育自由車選手具有加乘的效果。